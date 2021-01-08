Bir süredir sessizliğini koruyan hayran yapımı Tomb Raider 2 Remake yeni görüntüleri ile geri döndü. Geliştirici Nicobass, projesiyle ilgili çoğunluğu Croft Malikanesi’nden olan yeni ekran görüntüleri yayınladı. Haberimizin sonundan göz atabilirsiniz.

Tomb Raider, oyun dünyasının en uzun soluklu serilerinden bir tanesi hiç şüphesiz ki. İlk oyunu Core Design stüdyosu tarafından geliştirilmiş ve Eidos Interactive yayıncılığında satışa sunulmuş olan seri oyunları, 2003 yılında çıkan Tomb Raider: The Angel of Darkness sonrasında el değiştirerek Crystal Dynamic tarafından geliştirilmeye devam edilmiş olsa da son oyunu ile Eidos Montral stüdyosu ile evine dönmüştü.

Serinin hayranları, oldukça uzun bir süredir Tomb Raider 2 oyununun yeniden yapımı konusunda bir süredir taleplerde bulunuyorlardı. Ancak ne Eidos Interactive ne de Square Enix cephesinden olumlu veya olumsuz herhangi bir geri dönüş olmamıştı. Önümüzdeki yıllarda değişen bir şey olur mu bilmiyoruz, ama halihazırda devam etmekte olan hayran yapımı Tomb Raider 2 Remake projesi bu isteğimizi fazlasıyla yerine getirecekmiş gibi görünüyor.

Hayran yapımı Tomb Raider 2 Remake, 2016 yılında ortaya çıkmıştı. Sıkı bir Tomb Raider hayranı olan Nicobass, Unreal Engine 4 kullanarak yürüttüğü projesiyle ilgili birçok ekran görüntüsü ve giriş videosunun yanı sıra bir oynanabilir demo da yayınlamıştı. Uzun zamandır sessizliğini koruyan Nicobass, yeni ekran görüntüleri ile bu sessizliğini bozdu.

Tomb Raider 2 Remake Yeni Görüntüleri ile Büyülüyor

Haberimizin sonundan göz atabileceğiniz, birçok farklı noktası ile Croft Malikanesi’nin ve tabii ki hizmetçi Winston’ın yer aldığı yeni ekran görüntülerinin bir hayran yapımı olmasına rağmen üst düzey kalite ile göz kamaştırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Resmi bir yeniden yapım olsa, muhtemelen yine bu kalitede bir oyun olurdu diye düşünüyoruz.

Nicobass henüz Tomb Raider 2 Remake projesinin ne zaman tamamlanacağına dair herhangi bir tarih vermiş değil. Ancak ilerleyen zamanlarda, yakın bir zaman önce yeniden yaratılmış olan Croft Malikanesi’nin içini gezebileceğimiz yeni bir demo daha yayınlamayı planlıyor.

Bununla birlikte, Nicobass, herhangi bir yasal sorun ile karşılaşmadan yayınlamayı istediği için oyunun tamamını yeniden yapmayı planlamadığını belirtmişti. Bakalım ilerleyen zamanlarda bu planda bir değişiklik olacak mı? Gelişmeleri takip edeceğiz.