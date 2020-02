Tomb Raider Devam Filminin Çekimleri Nisan Ayında Başlayacak

Lara Croft hanım kızımızın dünyanın dört bir yanını dolaştığı maceralar sadece bilgisayarlarda ve konsollarda devam etmiyor. Çekimlerine bu sene başlanacak olan yeni Tomb Raider filmi ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı.

Bildiğiniz gibi Angelina Jolie'nin başrol koltuğunda oturduğu Tomb Raider film adaptasyonu serisinden on yedi yıl sonra, yepyeni bir Tomb Raider filmi vizyona girmişti. Hazır oyun serisi baştan alınmışken, aynı şey film serisi için de hayata geçirilmişti. Lara Croft karakterinin Alicia Vikander tarafından canlandırıldığı Tomb Raider, 2013 yılında çıkan oyunun izinden gitmiş ve büyük ölçüde beğenilmişti.

İkinci film ise geçtiğimiz sene duyurulmuştu. Henüz konusu hakkında pek bir detay verilmiş değil ama Geek Vibes Nation sitesine yansıyan yeni detaylara göre, tamamıyla olmasa da Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider oyunlarına dayandırılacak. Çekimlerine Nisan ayında başlanacak olan devam filmi İngiltere, Güney Afrika, Finlandiya ve Pekin dolaylarında geçecek. Doğaüstü olaylar da senaryoya daha fazla dahil edilecek. Vizyona giriş tarihi ise şu an için 19 Mart 2020.

Yönetmenliği Roar Uthuag tarafından yapılacak olan Tomb Raider devam filminin senaryosunun Amy Jump tarafından kaleme alınacağını hatırlatayım. Ne var ki, şu an için oyuncu kadrosu netleşmiş değil.