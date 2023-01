Amazon Prime'a Tomb Raider Dizisi Geliyor

Geride bıraktığımız son iki yıl sinema sektörünün yeniden gözlerini oyun serilerine çevirdiği bir dönem olarak göze çarpıyor. Uncharted ve The Last of Us gibi PlayStation klasiklerinin uyarlanmasının ardından PC tarafının unutulmaz oyun serisi Tomb Raider, bir kez daha kamera karşısında hayat bulacak.

The Hollywood Reporter'ın iddiasına göre Fleabag dizisindeki başrolüyle akıllara kazınan Phoebe Waller-Bridge, Tomb Raider oyunlarını konu edinen bir dizi geliştiriyor.

Tomb Raider Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

Waller-Bridge'in yapımcı olarak görev alacağı dizi, Amazon Prime'da yayınlanacak. İddialara göre ünlü ismin Amazon ile kontratında yer alan son proje Tomb Raider dizisini kapsıyor. Henüz filmin senaryosu ve oyuncuları belli değil.

Waller Bridge'in daha önceden de Amazon Prime'da yayınlanmak üzere bir kara komedi dizisi üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Ancak gelen bilgilere göre bu proje ile Tomb Raider projesi birbirinden farklı. Dizinin çekim aşamasına geçip geçmediğine dair net bir bilgi bulunmuyor. Bu sebeple Tomb Raider dizisi için çıkış tarihi vermek bir hayli güç.

Tomb Raider ve Lara Croft'un hikayesi, daha önceden başrolünde Angelina Jolie'nin yer aldığı iki film ve 2018 yılında Alicia Vikander'in Lara Croft performansı ile beyaz perdeye aktarılmıştı.