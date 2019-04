Tomb Raider İçin Bir Devam Filmi Yolda

Tomb Raider: Underworld sonrasında satışa sunulan Tomb Raider (2013) ile serinin en başa dönülmesiyle, bizlere Lara Croft hanım kızımızın acemilik dönemleri gösterilmişti. Yamatai adasındaki tehlikeli maceranın ardından gelen Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider oyunları ise acemi maceracının deneyimli bir mezar yağmacısına dönüşme evresini gözler önüne sermişti.

Hazır kronolojde en başa dönülmüşken, bu durum haliyle film yapımcılarına da yeni bir Tomb Raider filmi çekmek için uygun bir zemin hazırlamıştı. Uzun bir başrol karakteri arayışı döneminden sonra, İsveçli oyuncu Alicia Vikander'da karar kılınmış ve kadroya katılan Walton Goggins, Dominic West ve Kristin Scott Thomas gibi önemli isimlerle çekimlere başlanmıştı. 2018 yılında vizyona giren film, 2013 yılında çıkmış olan Tomb Raider oyununun baz alındığı bir konu ile karşımıza çıkmıştı. Görünüşe göre bir devam filmi yolda. Zaten ilk filmin finali de bildiğiniz gibi bir devam filminin geleceğini ayan beyan ortaya koyuyordu.

Deadline tarafından aktarılan habere göre, MGM ve Warner Bros. devam filminin senaryosu için Amy Jump ile anlaşmış. Jump, Yönetmen Ben Wheatley yaptığı işbirlikleri ile tanınıyor. Yönetmenliği Wheatley tarafından Free Fire, High-Rise, A Field in England, Sightseers ve Kill List filmlerinin senarist kadrosunda yer alan Amy Jump, oldukça başarılı bir kariyere sahip diyebiliriz.

Şu an için konu veya senaryoya ve kadroda hangi oyuncuların yer alacağına dair herhangi bir bilgi yok, ama kesin olan bir şey var ki, o da Lara Croft rolünde yine İsveçli oyuncuyu göreceğimiz. Bakalım Amy Jump devam filmi için nasıl bir senaryo ile karşımıza çıkacak?