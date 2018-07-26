Tommy Hilfiger, Akıllı Kıyafet Serisini Tanıttı

Dünyaca ünlü giyim markası Tommy Hilfiger, akıllı etiketlere sahip olan Tommy Jeans Xplore adındaki yeni serisini tanıttı. Şirket, bu ilginç girişimiyle birlikte müşterilerine farklı deneyim yaşatmak istiyor.

Tommy Hilfiger’ın akıllı kıyafet serisi, elektronik etiketin içindeki yazılımı sayesinde Bluetooth aracılığıyla, akıllı telefonunuzdaki Tommy Hilfiger uygulamasına bağlanıyor. Söz konusu kıyafetleri ne kadar çok giyerseniz o kadar çok puan kazanıyorsunuz.

Xplore serisi, erkek, kadın ve unisex kıyafetleri içeriyor. Hem Tommy Hilfiger’ın internet sitesinde hem de New York’taki mağazasında satışa sunulan seri, şu an için yalnızca ABD’de piyasaya çıktı.

Şirketin yeni girişimi özellikle mahremiyet olmak üzere çok sayıda soru işaretini de beraberinde getirdi. Örneğin; akıllı etiket ve uygulama Tommy Hilfiger’a ne kadar veri gönderecek? Ve kullanıcılar bu veriler üzerinde ne kadar kontrole sahip olacak?

Şirket, bu bilgiler arasında kişisel verilerin de olabileceğini kabul etmenin yanı sıra, bu seçeneğin tamamen opsiyonel olduğunu vurguluyor. Yani müşteriler Xplore serisinden bir ürün aldıklarında kıyafetin Bluetooth ile uygulamalarına eşleşmesini engelleyebilecek.

Tommy Hilfiger, kullanıcıların kişisel verilerinin şifrelendiğine dair güvence veriyor. Ayrıca şirket tarafından toplanan bilgileri de istediğiniz zaman silebiliyorsunuz. Şirket, yeni serisinin daha geniş kitlelere ulaşması adına birkaç moda vlogger’ı ile anlaştı. Buna rağmen Xplore serisinin ne denli ilgi göreceğini kestirmenin bir hayli güç olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Tommy Hilfiger'ın bu ilginç girişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.