Navigasyon Uygulaması TomTom, Huawei AppGallery'de İndirilmeye Açıldı

Amerika şirketlerine Huawei ile çalışmayı bırakmaları talimatı verildiğinde gözden kaçırılan uygulamalardan biri de zahmetsiz navigasyon ve haritalama çözümleri sunan Google Harita oldu. Bugün, Çinli akıllı telefon şirketinin nihayet geçerli bir alternatifi var - TomTom, kendi navigasyon uygulamasını Huawei AppGallery’de yayınladı.

TomTom Huawei AppGallery'de

Huawei uygulama mağazasında yeni yerini alan TomTom, ilk 30 gün ücretsiz olacak ancak kullanıcıların daha sonra kullanmaya devam etmeleri için ayda 1.99 euro veya yıllık 12.99 euro ödemeleri gerekecek.

TomTom, Ocak ayında Huawei ile bir anlaşma imzaladı ve Huawei temsilcileriyle görüştükten sonra Hollandalı konum teknolojisi şirketinin ağırlıklı olarak konum ve haritalama araçları ve hizmetleri üzerinde çalıştığını doğruladı.

Huawei P40 serisi Mart ayında çıkış yaptığında Google Haritalar’a bir alternatif yoktu ancak her iki şirketin de Google Mobil Servisleri (GMS) yüklü olmayan telefonlar için daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmka için çok çalıştığı açıktı.

Kullanıcıların uygulamayı başlattıktan sonra çevrimdışı kullanmaları için bazı haritaları indirmesi gerekiyor. Ayrıca Ev ve İş adreslerinin yanı sıra diğer ilgi çekici noktaları eklemelerine olanak tanıyor. Google Mobil Servisleri olmayan Huawei akıllı telefonlarında Google Haritalar’ın bu özelliği kullanılamıyor. TomTom Go, toplu taşıma gibi kamu hizmetleriyle entegrasyon veya çeşitli etkinlikler için kişiselleştirilmiş öneriler sunmuyor ancak navigasyon için daha detaylı bir haritaya sahip.