Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Çıkış Fragmanı ile Karşımızda

Oyun dünyasının ünlü serisi ile yıllardan sonra yeniden buluşmanın heyecanı artıyor. Activision ve Vicarious Visions, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 çıkış fragmanı yayınlandı.

Vicarious Visions tarafından geliştirilmekte olan Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Activision tarafından 4 Eylül 2020 tarihinde PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak.

Orijinal oyunlarda bulunan profesyonel kaykaycıların tamamının bulunacağı bu pakette, her bir kaykaycının kendisine özgü hareketlerinin yanı sıra aradan geçen zamanda öğrendikleri yeni numaralar da paketin içeriğine dahil edilecek.

Profesyonel kaykaycıların dışında orijinal oyunlardaki Warehouse ve The Bullring dahil bütün bölümlerin bulunacağı söyleniyor. Bu bölümleri ister tek başınıza, ister yerel kooperatif desteğiyle arkadaş(lar)ınızla, isterseniz de çok oyunculu modları ile çevrimiçi olarak diğer oyuncular ile oynayabileceksiniz.

Activision tarafından paylaşılan detaylarda Create-A-Skater ve Create-A-Park modlarının da revizyondan geçirilerek geri dönüş yapacakları söylenmiş. Create-A-Park ile en ince detayına kadar bir park oluşturabilecekken daha sonra bunu çevrimiçi olarak arkadaşlarınız ile paylaşabileceksiniz. Create-A-Skater da simgesel kaykay ve sokak markaları ile aynı şekilde son derece detaylı bir kaykaycı oluşturmaya olanak tanıyacak.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, standart sürümünün yanı sıra Deluxe sürüm ile de gelecek. Bu sürümün içeriğinde, kaykay tahtalarıyla birlikte Powell-Peralta'nın 'The Ripper' karakteri, Tony Hawk, Steve Caballero ve Rodney Mullen için 80'lere özgü benzersiz retro kıyafetler ve Create-A-Skater modu için kaykay tahtaları, kıyafetler ve donanımlar dahil farklı farklı eski tarz içerikler bulunacak.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Çıkış Fragmanı Heyecanlandırıyor

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 için yayınlanan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.