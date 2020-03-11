Tony Hawk's Pro Skater Serisi, Bu Sene Geri Dönüş Yapabilir

Bu yıl içerisinde Skate XL isimli bir kaykay oyununun satışa sunulması bekleniyor. Ancak geliştirilme aşamasında olan tek kaykay oyunu bu değilmiş gibi görünüyor. Yeni bir Tony Hawk's Pro Skater oyunu geliştirilme aşamasında olabilir.

Ünlü kaykay oyunu serisi Tony Hawk's Pro Staker, 2015 yılında çıkmış olan Tony Hawk's Pro Skater 5 sonrasında ana seri anlamında derin bir sessizliğe gömülmüştü. Bunda pek bir beğeni toplayamamasının da etkisi var ama Activision serinin sayfasını kapatmış gibi görünmüyor.

Punk türü müzik yapan The Death Set, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sıradaki Tony Hawk's Pro Staker oyunu için beş yeni şarkının lisanslandığını duyurdu. Bu paylaşım daha sonradan kaldırılmış ama TheNathanNS isimli bir başka Twitter kullanıcısı, grubun yaptığı paylaşımın ekran görüntüsünü kendi hesabı üzerinden paylaşıma sundu.

New Tony Hawk Pro Skater game inbound!



Keeping hopes low after the long, long row of abysmal games since Tony Hawk's RIDE.



But this also seems like a major NDA breach. pic.twitter.com/gGUiNZL6i8 — TheNathanNS (@TheNathanNS) March 10, 2020

Bu aslında Tony Hawk's Pro Skater serisinin geri dönüşünün ilk sinyali değil. Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde Activision bünyesinde ilk iki oyunun yeniden yapımı veya HD Remaster versiyonları üzerinde çalışıldığına dair bir iddia ortaya atılmıştı.

Öte yandan, son oyunda yer almış olan profesyonel kaykaycı Lizzie Armanto, Tony Hawk için yeni oyun ile geri döneceğini ve kendisinin de aynı oyunda yer alacağını dile getirmişti. Tony Hawk ise yeni oyunlar geliştirilirse veya eski oyunların sunucuları yenilenirse, ortak bir çalışmalarının olabileceğini söylemişti.