Tony Hawk's Pro Skater Serisi, Bu Sene Geri Dönüş Yapabilir

Bu yıl içerisinde Skate XL isimli bir kaykay oyununun satışa sunulması bekleniyor. Ancak geliştirilme aşamasında olan tek kaykay oyunu bu değilmiş gibi görünüyor. Yeni bir Tony Hawk's Pro Skater oyunu geliştirilme aşamasında olabilir.

Ünlü kaykay oyunu serisi Tony Hawk's Pro Staker, 2015 yılında çıkmış olan Tony Hawk's Pro Skater 5 sonrasında ana seri anlamında derin bir sessizliğe gömülmüştü. Bunda pek bir beğeni toplayamamasının da etkisi var ama Activision serinin sayfasını kapatmış gibi görünmüyor.

Punk türü müzik yapan The Death Set, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sıradaki Tony Hawk's Pro Staker oyunu için beş yeni şarkının lisanslandığını duyurdu. Bu paylaşım daha sonradan kaldırılmış ama TheNathanNS isimli bir başka Twitter kullanıcısı, grubun yaptığı paylaşımın ekran görüntüsünü kendi hesabı üzerinden paylaşıma sundu.

New Tony Hawk Pro Skater game inbound!



Keeping hopes low after the long, long row of abysmal games since Tony Hawk's RIDE.



But this also seems like a major NDA breach. pic.twitter.com/gGUiNZL6i8