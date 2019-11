Tony Hawk's Pro Skater Serisi Geri Dönüyormuş Gibi Görünüyor

Ünlü kaykay oyunu serisi Tony Hawk's Pro Staker, 2015 yılında çıkmış olan Tony Hawk's Pro Skater 5 sonrasında ana seri anlamında derin bir sessizliğe gömülmüştü. Bunda pek bir beğeni toplayamamasının da etkisi var. Ancak yeni bir oyunu ile geri dönüş yapacakmış gibi görünüyor.

Endüstrideki söylentiler söz konusu olduğunda güvenilir kaynaklar arasında yer alan Sabi, önceki gün Twitter hesabı üzerinden enteresan bir paylaşımda bulundu. Öyle ki, Activision içinden anonim bir kişi Tony Hawk's Pro Skater ve Tony Hawk's Pro Skater 2 oyunlarının demolarının / prototiplerinin yeniden yapılmakta olduğunu paylaşmış.

Bu paylaşım epey bir süre önce yapılmış olmasına rağmen, bahsi geçen oyunların akıbeti hakkında net bir şey söylenmediği, yani bütünüyle yeniden yapılıp yapılamayacakları anlaşılmadığından dolayı açık etmek için uygun bir zamanı beklemiş.

Yakın bir zaman önce gazeteci Liam Robertson ise Sabi tarafından yapılan paylaşıma podcast yayınında yer vererek Tony Hawk's Pro Skater serisinin uzun bir zamandan sonra geri dönüş yapacağını destekler nitelikte bir yorumda bulunmuş ama Tony Hawk's Pro Skater ve Tony Hawk's Pro Skater 2 oyunlarının yeniden yapılıp yapılmadığına bir açıklık getirmemiş.

I shared this info with just a few people, such as @GenosPapa . Interestingly, Liam Robertson just mentioned this info in his podcast, seemingly corroborating the info. Nobody seems to know if both games are being fully remade, or if it's just a test for something else.

Pastanın üstündeki çileği ise Tony Hawk's Pro Skater 5 oyununda yer alan profesyonel kaykaycı Lizzie Armanto koydu. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen The Nine Club podcast yayını sırasında, Armanto Tony Hawk'ı kastederek "Bir yenisiyle geri dönecek ve ben de olacağım." yorumunda bulunmuş.

Tony Hawk, 2018 yılı içerisinde yaptığı Twitter paylaşımı ile Activision şirketinin serinin haklarını aldığını ve bunun sonrasında da birlikte çalışmayacaklarını ama yeni oyunlar geliştirme veya eski oyunlar için sunucuları yenilerlerse ortak bir çalışmalarının olabileceğini dile getirmişti. Bu arada, profesyonel kaykaycının Maple Media tarafından iOS ve Android için geliştirilmiş olan Tony Hawk’s Skate Jam oyununda yer aldığını söyleyelim.

To anyone asking me to 'remaster" old games, or complaining about THPS servers being down: Activision owns the THPS license but I am no longer working with them. If I had the skills / authority to reboot servers or code games for newer systems on my own, I would be happy to...