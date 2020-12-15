Japonya'ya Peak Damgası: Toon Blast, 2020 Yılında En Çok İndirilen Oyun Oldu

Dünyanın en büyük mobil oyun şirketleri arasında yer alan Peak’in geliştirdiği Toon Blast, Japonya’da yılın en çok indirilen oyunu oldu. Toon Blast, App Store ve Google Play platformlarında 2020 yılını ilk sırada tamamlayarak çarpıcı bir başarıya imza attı.

Toon Blast Japonya'da En Çok İndirilen Oyun Oldu

Toon Blast, dünyanın en büyük ikinci pazarı olan Japonya’da, 2020 yılında hem iOS hem de Android platformlarında en çok indirilen oyun oldu.

Japonya, gelir bazında, mobil uygulama alanında olduğu gibi mobil oyunda da dünyanın en büyük ikinci pazarı olarak öne çıkıyor. App Annie’nin 2020 yılının ilk 11 ayına ilişkin verilerine göre, Japonya mobil uygulama pazarının gelirleri 12,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Toon Blast'ı indirebilirsiniz.

Toon Blast’ın 2017 yılından bu yana Japonya’da oynandığını belirten Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Japon kullanıcılarımız Toon Blast’ı çok sevdiler. Japonya mobil uygulama pazarı, ABD’nin ardından dünyada ikinci sırada bulunuyor. Peak olarak Japonya’ya tam anlamıyla geçtiğimiz yıl odaklanmaya başladık. Bu bir yıl içinde ülkede App Store ve Google Play’de indirme oranımız yüzde 41 büyürken, gelirlerimiz iki platformda toplamda yüzde 126 artış kaydetti. ABD’de olduğu gibi bu dev pazarda da çalışmalarımızın karşılık bulduğunu görmek bizi sevindiriyor ve daha büyük başarılar için motive ediyor."

5 Milyondan Fazla Yeni Kullanıcı

2020 yılında Japonya’da 5 milyondan fazla yeni kullanıcının Toon Blast’ı telefonlarına indirdiğini söyleyen Ömer İnönü, "En çok indirilenler listesinde genelde piyasaya yeni sunulan oyunları görmeye alışığız. 3 yıllık geçmişi bulunan Toon Blast, bu anlamda da çok önemli bir başarı elde etti. Ülkeye özel olarak yürüttüğümüz pazarlama faaliyetlerinin bunda büyük rolü var. Hız kesmeyeceğiz, bu ay içinde başlamasını planladığımız reklam kampanyamız ile de Japonya’daki TV kanallarında yüksek görünürlük elde edeceğiz" dedi.