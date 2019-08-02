Toplam Bitcoin Arzının Yüzde 85'i Çıkarıldı

2009 yılından beri madenciliği devam eden Bitcoin’in dün itibariyle yüzde 85’i çıkarılmış oldu. Toplamda 21 milyonluk Bitcoin’den geriye sadece 3.15 milyonu kalırken bu kalan kısmın önümüzdeki 120 yıl içinde çıkarılması bekleniyor.

Her ne kadar Bitcoin’in 17.850.000’lik kısmı çıkarılmış olsa da bu miktarın hepsinin dolaşımda olduğu söylenemez. Çünkü çıkarılmış olan Bitcoin'lerin bir kısmı kayıp. Kayıp olmalarının sebebi ise Bitcoin'lere ulaşmak için gerekli olan özel anahtarlarının kaybolmuş olması. 2017’de saptandığına göre ise kaybolan miktarın 4 milyon Bitcoin olduğu düşünülüyor.

Bitcoin’in toplam arzından geriye kalan 3.15 milyon coin az gibi görünse de hepsinin çıkarılması için yaklaşık 120 yıl gerekecek. Bunun da sebebi de hem Bitcoin çıkarmanın giderek zorlaşması hem de blok ödüllerinin her 210.000 blokta bir yarıya inmesinden kaynaklanıyor. Şimdi blok başına 12.5 Bitcoin ile ödüllendirilen madenciler için ödül miktarı Mayıs 2020’de 6.25 Bitcoin olacak.

Bugünlerde 10.500 dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin, madenciler arasındaki rekabeti arttırmış gibi görünüyor. Çıkarılabilecek Bitcoin miktarı azaldıkça bunun madenciliği nasıl etkileyeceğini önümüzdeki yıllarda daha iyi görebileceğiz.