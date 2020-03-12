Toplantılar Dijital Yapılmaya Başladı

Apple, Google ve daha birçok şirket corona virüsü nedeniyle çalışanlarına evden çalışma izni verdi. İş hayatında sıkça gerçekleştirilen toplantıların da formatı değişti.

Dünyayı alt üst eden corona virüsü nedeniyle ofise gitmeden evden çalışma diğer bir deyişle uzaktan çalışma şekli hızla artıyor. BT ve ağ konusunda Dünya lideri olan, her ölçekteki şirkete insanların bağlanma, iletişim kurma ve işbirliği yapma yöntemlerini değiştirmeleri konusunda yardım eden Cisco Türkiye, şirketlerin video konferans ve gerçek zamanlı toplantı yapmasına imkan sağlayan bir sistem olan Webex’i geliştirdi. Çalışanların istedikleri yerde istedikleri kişiyle mobil cihazlarından görüntülü görüşmesine imkan veren Webex üzerinden her ay 6 milyar dakika toplantı yapılıyor.

Webex’in şirketlerin maliyetlerini düşürdüğünü, çalışanlar açısından da zaman kazandırdığını ifade eden Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, “Her ay 130 milyon profesyonel Webex'le iletişim kuruyor. Webex bulutu sayesinde, her türlü, ses, görüntü ve içerik paylaşımı son derece güvenli gerçekleşiyor.” dedi.

Türkiye’de şirketler corona virüsüne karşı hangi önlemleri aldı?