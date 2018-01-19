Toplu Ulaşımda Akıllı Telefonlar Bilet Oluyor, Turnikeler Kalkıyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı ulaşım sistemleri birçok belediye tarafından günlük hayata entegre edilmeye başladı.

Avrupa Birliği’nden 4 milyon avro Ar-Ge desteği alınarak Türk mühendislerce geliştirilen akıllı ulaşım altyapı projesi Elektronik Biletleme Sistemi Projesi (ETS) ile cep telefonlarının toplu taşımada bilet gibi kullanılabileceği duyuruldu.

Turnike Dönemi Tarih Oluyor

Çok yakında hayata geçmesi beklenen Elektronik Biletleme Sistemi, otobüs, vapur, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek. Geçiş sırasında yolcular ulaşım kartlarını ya da cep telefonlarını turnikeye okutmak zorunda kalmıyor. Sistem geçiş yaparken otomatik olarak kişileri algılıyor ve turnikeler önünde kalabalığın birikmesi de ortadan kalkıyor.

Bununla birlikte ulaşım kartlarındaki "bakiye yetersiz" endişesi de son buluyor. Yolcular, diledikleri zaman akıllı telefonlarına ETS uygulamasını indirerek, kontörleri bittiğinde cep telefonları üzerinden mobil uygulama aracılığı ile anında yükleme yapabilecek.

2025'te Avrupa'nın Tamamında Kullanılacak

Elektronet AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana, Yıldız Teknopark Yerleşkesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Projenin 4 milyon avro Ar-Ge desteği aldığını ve TÜBİTAK ile ITEA tarafından onaylandığını belirten Kaptana, "Avrupa Birliği’nin ulusal Ar-Ge fonu olan EUREKA altında yer alan ITEA3 kümesine katıldık. 2015 yılında başladığımız ETS, Elektronet’in konsorsiyum liderliğinde Romanya, Güney Kore, İspanya, Portekiz ve Türkiye’den 8 firma olarak uygulamaktayız" dedi.

Kaptana, pilot uygulamanın İstanbul'da yapılacağını ve başlangıç olarak Fransa, İsveç ve Romanya’da hayata geçmesini planladıklarını ifade etti. Avrupa Birliği toplu taşıma standartları desteği alacak olan projenin, 2025 yılı sonuna kadar merkez Avrupa’nın tamamında uygulanabileceğini söyleyen Elektronet AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaptana, elektronik ücret tahsilat sistemi, yüz tanıma sistemi, büyük veri yönetimi gibi ana unsurlarının tamamlandığını belirtti.