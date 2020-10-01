Bilim Kurulu Üyesi: Toplumsal Bağışıklıktan Söz Etmek Mümkün Değil

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgını ile ilgili açıklama yaptı. İşte Necmi İlhan tarafından yapılan bağışıklık açıklaması.

Bilim Kurulu Üyesinden Bağışıklık Açıklaması

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Artık gördük ki yüzde 2,5’luk bir hastalığı geçirme sıklığıyla toplumsal bağışıklığı sağlamak mümkün değil. Bunu deneyen ülkeler başarısız oldu. Bu başarısız uygulamalara göre toplumsal bağışıklık için doğrudan toplumu hastalıkla yüz yüze bırakmak yaklaşımının doğru olmadığı söz konusu oldu. Toplumsal bağışıklığı sağlamak için en iyi yol, kişilerin hastalığı geçirmesi olmadığına göre, bu aşı olarak karşımıza çıkıyor.

Aşı ortaya çıktıktan sonra önce risk gruplarına yapılacak. Sonbaharın son aylarından umutluyuz, gerek yabancı aşılarda gerekse ülkemizde üretilen aşılarda pek çok çalışma yapılıyor. Ülkemizdeki aşılar içinde yılbaşından sonra iyi haberler bekliyoruz. Yılbaşından sonra toplumun yarısının aşılanması söz konusu olursa yüzde 50’lere yaklaşan bir oran söz konusu olursa toplumsal bağışıklıktan bahsedebiliriz.

Ama vatandaşlarımızın 'bağışıklık gelişti toplum bu hastalıktan korunuyor' diye rehavete kapılmamaları gerekiyor. Şunu vurgulamamız gerekiyor; diyelim ki bizim ülkemizde hiç yeni koronavirüs tanısı görülmemiş olsa, 14 gün boyunca da hiç koronavirüs görülmemiş olsa hatta hastanede yatan vatandaşlarımız da kalmamış olsa, en son hastayı da 14 gün önce taburcu etmiş olsak, vaka sıfır dahi olsa bu sefer ülkemizin coğrafi konumu, iş ilişkileri, turizm ilişkileri, eğitim ilişkileri vesilesiyle çok fazla miktarda dünyadan giriş çıkış var.

Dünyada sıfır olmadıkça ya da dünyada toplumsal bağışıklık olmadıkça yine bizim önlemlere uymamız gerekecek. Elbette belki biraz daha rahat olabiliriz, dış sosyal faaliyetler de biraz daha rahat olunabilir; ama mutlaka fiziksel mesafeye dikkat etmek, el hijyenine dikkat etmek, maske takmak gerekecek."

Ülkemizde Son Durum

30 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 318.663 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.195'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.516 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 279.749 olarak açıklandı.

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