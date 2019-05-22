Tor Browser'ın Android Sürümü Yayında

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Google Play'de yerini alan Tor Browser'ın tam sürümü çıktı. Eylül ayından bu yana alfa sürümünde olan Tor Browser, artık tam sürüm olarak hizmet vermeye başladı.

Tor Browser Android Tam Sürümü Geldi

Önceden Android cihazlarda Tor Browser'ı kullanabilmek için Tor ağına bağlanılması şart koşuluyordu. Bu ağa bağlanmak için de proxy uygulaması olan Orbot'u yüklemek gerekmekteydi. Tam sürümün çıkmasının ardından artık bu programı yükleme derdi de tamamen ortadan kalkmış oldu. Uygulamanın arayüzü oldukça basit.

Gizlilik koruma ve çevrimiçi özgürlük için dünyanın en güçlü aracını geliştiren Tor Project’in web tarayıcısı Tor Browser, reklam engelleme, çok katmanlı şifreleme, izleme (takip) koruması gibi güzel özelliklere sahip. Tor Project tarafından tamamen ücretsiz olarak indirilmeye açılan web tarayıcısı Tor Browser Android, internette gezerken iz bırakmak istemeyen, güvenle ve özgürce sörf yapmanın keyfini sürmek isteyen kullanıcılara hitap etmekte.

Güvenilir bir web tarayıcı olan Tor Browser'ın tamamen gizlilik üzerine kurulduğunu söylemeden geçmeyelim. Sizler Tor Browser hakkında neler düşünüyorsunuz? Daha önce hiç Tor Browser'ı kullandınız mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!