Torchlight Frontiers Gitti, Yerine Torchlight III Geldi

Torchlight serisinin yeni oyunu Torchlight Frontiers, 2018 yılı içerisinde duyurulmuştu. PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmesine başlanmış olan oyunun, esasen geçtiğimiz sene satışa sunulması bekleniyordu ama sürpriz bir şekilde bu yıla ertelendiği öğrenmiştik. Şimdi ise köklü bir değişiklik yaşanıyor. Perfect World Entertainment ve Echtra Games, Torchlight Frontiers'ın Torchlight III olarak yeniden isimlendirildiğini duyurdular. Ancak durum tabii ki sadece bir isim değişikliğinden ibaret değil.

Bir basın bildirisi yayınlayan Echtra Games Üst Yöneticisi Max Schaefer, oyunun geliştirilmesine başladıklarında paylaşımlı dünya deneyimine odaklandıklarını söylüyor. Ancak geliştirilme sürecinde Torchlight Frontiers oyununun ilk iki Torchlight için tam bir halef olduğunu fark etmişler. Hem buna hem de Alfa versiyonunu test edenlerin yaptıkları kapsamlı geri dönüşlere bağlı olarak, oyunu serinin köklerine döndürmeye karar vermişler. Bu şekilde aksiyon-rol yapma oyunu hayranlarının sevecekleri bir oyun ortaya koyabileceklerine inanmışlar.

Bildirinin devamında, klasik Act yapısı üzerine kurulu olacağı söyleniyor. Yani istila altında olan Imperial Outpost'ta başlayacak ve sonrasında Hyvid'in ele geçirdiği bölgelere ve Peak'lere uzanacaksınız. Ayrıca düz gelişim sistemi ve Frontier ile ilgili seviyeler, teçhizat istatistikleri, ölçeklendirme ve oyun içi ve gerçek para ile satın alım yapabileceğiniz mağazalar da kaldırılmışken, oyunculara daha iyi bir deneyim sunulabilmesi için çoğu bölge özel olarak ayarlanmış ama oyuncular halen ortak kullanım alanlarında birbirleriyle karşılaşabilecek ve birlikte oynayabilmek için gruplar oluşturabilecekler.

Verilen detayların devamında, karakterinizi yaratırken Online veya Offline mod seçebileceksiniz. Offline mod seçerseniz internet bağlantısına ihtiyacınız olmayacak ama haliyle çok oyunculu modlara katılımda bulunamayacaksınız.

Torchlight III bu Yaz mevsiminde PC (Steam) için, sonrasında ise PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Çıkışı sonrasında ise yayınlanacak olan güncellemeler ile oyunun içeriği daimi olarak güncel tutulacak. Son olarak 29 Ocak 2020 Çarşamba günü yani yarın bir kapalı alfa testinin başlayacağını söylemeden geçmeyeyim.