'Torchlight II' PS4, Xbox One ve Nintendo Switch’e Geliyor

Diablo adlı oyunun popüler olduğu zamanlarda, oyunun geliştiricilerinden bazıları Blizzard’dan ayrılarak Runic Games adıyla kendi oyun stüdyolarını kurmuştu. Daha sonra da Runic Games stüdyoları tarafından, Diablo türündeki oyunlara iyi bir alternatif olarak Torchlight serisi piyasaya sürülmüştü.

Eğer Torchlight serisinin oyunlarını oynamaktan hoşlanıyorsanız sizin için iyi haberlerimiz var. Çünkü Torchlight II’nin PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarına geleceği duyuruldu. Torchlight II ilk olarak 2012 yılında PC sürümüyle piyasaya sürülmüştü. Yani bunun yeni bir oyun olduğunu düşünmemelisiniz.

Ancak oyunun konsol sürümü Runic Games tarafından geliştirilmeyecek. Bunun yerine geliştirme görevini Panic Button adlı oyun stüdyosu üstlenecek. Eğer kendinizi bir konsol oyuncusu olarak görüyorsanız ya da Nintendo Switch’te olduğu gibi bir yere giderken oyunlarınızı da yanınızda götürmek istiyorsanız, bu duyurunun sizin için önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Torchlight II’nin söz konusu platformlar için multiplayer (çoklu oyuncu) desteğiyle birlikte önümüzdeki Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oyunda ayrıca, seyahatlerinizde size eşlik edecek bazı özel evcil hayvanlar, yeni kontroller ve yeni bir hedefleme sistemi de bulunacak.

Torchlight II’nin oynanışına bir göz atmak isterseniz aşağıdaki tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.