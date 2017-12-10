Toshiba 14TB Helyum Dolu HDD'sini Duyurdu

Toshiba CMR teknolojisi kapsamında 14TB'lık bir harddisk geliştirdi. Harddiskini helyum ile dolduran Toshiba'nın bunu ilk yapan marka olmadığını belirtmek gerekiyor. Daha önce SMR teknolojiyle WD şirketi de 14TB'lık harddiskini duyurmuştu.

Yeni sürücü Toshiba'nın MG07ACA serisinin bir parçası olarak geliyor. Hem 12TB hem de 14TB kapasitesiyle kullanıcılara sunulan sabit disk CMR teknolojisiyle geliştirilmiş durumda. Toshiba Elektronik Cihazlar ve Depolama Ürünleri Bölümü Başkan Yardımcısı Akitoshi Iwata yaptığı açıklamada, CMR teknolojisinin çok stabil ve hızlı çalıştığına vurgu yaparak şunları dile getirdi: "Yenilikçi bir tasarım kullanarak, yüksek kapasiteli disk depolama birimini geliştirmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki amacımız ise kullanıcılarımıza 16TB'lık harddiskler sunabilmek."

12TB ve 14TB olarak gelecek yeni sabit disk, 72 00RPM hızında çalışıyor. SATA 6 Gbps arabirimini kullanan harddiskte, 9 disk olması göze çarpıyor. Ayrıca disk içerisinde helyum olmasından dolayı hem düşük sıcaklıkta çalışıyor hem de yüksek enerji verimi sağlıyor.

Toshiba CMR Teknolojisiyle İle WD SMR Teknolojisi Arasındaki Fark Nedir?

Aslında aralarında pek fark bulunmuyor. Her ikisi de hızlı çalışmasıyla kullanıcıyı tatmin edebiliyor. SMR teknolojisi daha ince ve daha yoğun sürücülere imkan tanıyor ancak alışılması için biraz zaman gerekiyor. CMR teknolojisi ise sunucu ve iş istasyonlarına daha hızlı entegre edilebildiği için avantajlı.