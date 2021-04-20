Toshiba 20 Milyar Dolarlık Satın Alma Teklifini Geri Çevirdi

Toshiba, CVC'nin 20 milyar dolarlık teklifini reddetti. Japon teknoloji devi Toshiba, CVC'den gelen satın almayla ilgili bir mektubu geri çevirdi. Şirket, CVC'nin sunduğu teklifn yeterli ayrıntıya sahip olmadığına inanıyor. Ancak Toshiba, satın alma tekliflerine karşı değil gibi görünüyor.

Toshiba, CVC Capital Partners'tan gelen 20 milyar dolarlık satın alma teklifine karşı kararını verdi. Ayrıntılı bir duyuru paylaşmayan Toshiba, bu teklifin kabul edilmeyeceğini söyledi. Ancak şirket, "güvenilir" tekliflere hala açık olduğunu da ekledi.

Japon holding, CVC'den gelen yeni bir mektubun, teklifi değerlendirebilmesi için gereken bilgileri sağlamadığını belirtti. Bu teklifin, Toshiba inovasyonunu kenara iteceğini düşünüyor.

Toshiba tarafından yazılı açıklamada, "Bu mektup, ayrıntılı değerlendirme yapabilecek hiçbir özel ve ayrıntılı bilgi içermiyordu. Ön teklif, gerekli bilgilerden yoksun olduğundan dolayı değerlendirilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varıldı" ifadelerine yer verildi.

Toshiba, CVC'nin 20 milyar dolarlık teklifini reddetti

Toshiba daha önce, CVC'nin şirketi özelleştirme konusundaki ilk teklifinin, gözden geçirileceğini ancak uygulanabilir olmadığını söylemişti. Kaynaklar, CVC teklifinin Toshiba yöneticilerinde güçlü bir tepkiye yol açtığını belirtiyor.

Toshiba'nın açıklamasına göre en son mektup, "ayrıntılı değerlendirmeye" yer vermiyor. Toshiba yetkilileri, CVC'nin Toshiba'yı özelleştirerek borsadan çekeceğini düşünüyor. Bu durum, CVC'nin satın alma teklifinin geri çevrilmesine yol açtı.

Lüksemburg merkezli bir Avrupalı ​​özel sermaye şirketi olan CVC, 300'den fazla yatırımcıyı yöneterek yaklaşık 162 milyar dolarlık fon taahhüt ediyor.

Japon şirket bu teklifi geri çevirmiş olsa da mali konuda bir hayli sıkıntı içerisinde. Yıllardır sorunlu nükleer güç operasyonlarıyla mücadele ediyor. Para kazanmak için flash bellek bölümünü de satmak zorunda kaldı.

Geçen hafta Nobuaki Kurumatani Toshiba Başkanlığından kişisel nedenlerle istifa etmek zorunda kaldı. 2018'de Toshiba'nın CEO'su olarak göreve başlamadan önce CVC'nin Japonya ofisinde çalışıyordu.

Toshiba, satın alım konusunda açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi. Yeni tekliflerle ilgili inceleme başlattığını ve karar alma sürecinin şeffaflığını artırmak için danışman atamayı planladığını söyledi. Japon şirket, güvenilir teklifleri değerlendirmeye devam edecek. Ancak şimdilik halka açık bir şirket olmak, istikrarlı öz sermaye yapısı sağladığına inanıyor.

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