Toshiba 30 TB'dan Büyük HDD Yapabilecek!

MAS-MAMR teknolojisi sayesinde Toshiba 30 TB'lık HDD üretmeyi başarabilir. Showa Denko isimli bir şirket, Toshiba araştırmacıları tarafından önerilen Mikrodalga Destekli Anahtarlama-Mikrodalga Destekli Manyetik Kayıt (MAS-MAMR) teknolojisini kullanarak yeni bir sabit disk sürücüsü geliştirdi.

Dünyanın en büyük bağımsız sabit disk plakası üreticisi olan Showa Denko K.K. (SDK), MAS-MAMR (mikrodalga destekli anahtarlama-mikrodalga destekli manyetik kayıt) teknolojisine sahip medya geliştirdiğini doğruladı.

Bu teknoloji, SDK'nın önemli müşterilerinden biri olan Toshiba'nın 30 TB'ın üzerinde kapasiteye sahip HDD'ler oluşturmasına olanak tanıyacak.

MAS-MAMR temel olarak, mikrodalgalar kullanarak sabit disk ortamının manyetik zorlayıcılığını değiştiren MAMR teknolojisinin bir üst kümesini oluşturuyor. MAS-MAMR ile daha dar yollara ve dolayısıyla artan alan yoğunluğuna izin verilir.

Teknoloji Showa Denko, TDK ve Toshiba tarafından ortaklaşa geliştirildi. Üç şirket gerçek yoğunluğunu açıklamadı, ancak MAS-MAMR'ın Toshiba'nın 30 TB'ın üzerinde kapasiteye sahip HDD'ler oluşturmasını sağlayacağını iddia ettiler.

Toshiba'dan 30 TB'lık HDD için MAS-MAMR teknolojisi

Plakaları ve okuma/yazma kafalarını değiştirmek, HDD üreticileri için büyük bir sorun. Görünüşe göre Toshiba, MAS-MAMR ile benzer zorluklar yaşayacak. Bu arada iyi haber şu ki, teknoloji ölçekleniyor gibi görünüyor, bu yüzden gelecek yıllar boyunca kullanılacağını söyleyebiliriz.

Toshiba kurumsal düzeyde NAS uygulamaları için MAMR tabanlı 18 TB HDD'lerin sevkiyatına şimdiden başladı. MAS-MAMR plakaları ve kafaları, ikinci nesil MAMR sürücüleri için kullanılacak. Ne yazık ki Toshiba bu tür sürücülerin ne zaman piyasaya çıkacağını söylemedi.

Dikey manyetik kayıt teknolojisi günümüz için yetersiz kalıyor. Bu nedenle üreticilerin sabit disklerinin kapasitelerini somut bir şekilde artırmak için çeşitli enerji destekli manyetik kayıt (EAMR) teknolojilerini kullanmaları gerekiyor.

Seagate ilk kez HAMR ile piyasaya çıktı, ancak şu anda bu tür HDD'ler yalnızca belirli müşteriler tarafından kullanılabilir. Western Digital başlangıçta MAMR hakkında açıklamalarda bulundu, ancak geçen yıl ticari sabit diskler için enerji destekli PMR (ePMR) kullanmayı seçti.

Western Digital'in MAMR planları hakkında henüz hiçbir fikrimiz olmasa da Toshiba, Showa Denko ve TDK, MAMR ve MAS-MAMR teknolojilerinin kapasite artışı için güçlü bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor gibi görünüyor.