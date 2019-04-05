Toshiba Bilgisayarlar, Bundan Sonra Dynabook İsmini Taşıyacak

Japon teknoloji devi Toshiba, bilgisayar pazarındaki ismini değiştiriyor. Bilgisayar biriminin yüzde 80’ini Sharp’ın çatı şirketi Foxconn’a satan firma, bundan sonra üreteceği dizüstü bilgisayarlarda Dynabook ismini kullanacak.

Toshiba’nın dizüstü bilgisayar üretiminden ve diğer ilgili tüketici elektroniği ürünlerinden sorumlu Client Solutions grubu, bugünden itibaren Dynabook ismiyle anılacak. Japon şirketle bağlarını resmen kesen grup, global pazarda Dynabook adıyla faaliyet gösterecek.

Kısacası bugünden itibaren, tüm dünyada satılan tüm Toshiba markalı dizüstü bilgisayarlar ve diğer PC ile ilgili cihazlar Dynabook markasını taşıyacak.

Dynabook'un tüm sistemleri Portege, Tecra ve DynaEdge gibi popüler alt markaları kullanmaya devam edecek. Şirket ayrıca, Artırılmış Gerçeklik (AR) akıllı gözlüklerinin yanı sıra Nesnelerin İnterneti (IoT) ürünleri de sunacak.

Dynabook ile Sharp tarafından geliştirilen ilk ürünler arasında, 19 saatlik pil ömrüne sahip olan Dynabook'un ultra ince G serisi dizüstü bilgisayarları yer alıyor.

Dynabook, ileriye dönük olarak, kendi marka ürün portföyünü genişletmeyi ve geliştirdikleri ürünlerin büyük bölümünü yılın ikinci çeyreğinde ABD’de tanıtmayı planlıyor.