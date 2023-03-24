Toshiba Satılıyor: Japon Teknoloji Devinde Yeni Dönem!

Japon teknoloji devi Toshiba, mali açıdan oldukça zorlu dönemlerden geçiyor. Yaşadığı ağır finansal kayıplara daha fazla dayanamayan Toshiba, şirketi satın almak için Japan Industrial Partners’ın (JIP) yapmış olduğu teklifi kabul etti.

Japan Industrial Partners, 147 yıllık teknoloji devi Toshiba'yı bünyesine katmak için 15,2 milyar dolar teklif etti. Şirket içindeki mali çıkmazdan çıkmak için bu teklifi kabul etmek zorunda olan Toshiba'nın anlaşmayı imzaladığı gelen bilgiler arasında.

Japan Industrial Partner, Toshiba'yı Satın Almaya Hazırlanıyor

Japan Industrial Partners, Orix, Chubu Electric Power ve Rohm gibi çeşitli sektörlerden firmalara sahip bir şirket. Öyle ki Toshiba gibi zor durumda olan birçok şirketi satın alan bu firma, satın almış olduğu şirketleri kendi bünyesi altında işletmeye devam ediyor.

2017 yılında ABD’de bir nükleer santral ihalesi alıp çalışmalara başlayan Toshiba, bu işte başarısız oldu ve iş şirketin sırtına mali bir yük oluşturdu ve şirketi iflasa sürükledi. Bu olayın ardından şirketin en büyük gizli hissedarı olan Effissimo Capital Management fonu da Toshiba üzerinde ciddi bir baskı yapmaya başladı ve Toshiba bu baskıların ardından şirketi satılığa çıkarmak zorunda kaldı.

Şirketin geleceğiyle ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmasa da satın alım tamamlandıktan sonra şirketin çalışmalarını aynı doğrultuda Japan Industrial Partners çatısı altında sürdürmesi bekleniyor.