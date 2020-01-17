Tostçu Erol, Drone ile Teslimat Yaptı

Gaziantep'in meşhur tostçusu Mehmet Erol Sorgulu, dünyada bir ilki gerçekleşti. Tostçu Erol hazırladığı tostu drone yardımı ile kolayca teslim etti.

Drone ile Tost Teslimatı Yapıldı!

Tostçu Erol, YouTube kanalı üzerinden paylaştığı videoda önce atom tostları hazırladı daha sonra ise hazırladığı tostları paket yaptı ve drone'a yükledi. Drone tostları Gezegen Evi'ne götürdü. Tosçu Erol da drone'un konumunu dükkanından takip etti. Hemen aşağıdan drone ile tost teslimatının nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz.

Tostçu Erol'un paylaştığı video binlerce kişi tarafından izlendi. Videoyu izleyen kullanıcılar yaptıkları yorumlarda "çok güzel bir sistem olmuş" dediler. Tostçu Erol, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bu videoyu hazırlamamızda destekçi olan sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanımız Fatma Şahin hanıma, @gaziantepgezegenevi ekibine teşekkür ederiz" dedi.

Drone ile tost teslimatı sosyal medyada kullanıcılar tarafından çok beğenildi. Tostçu Erol İstanbul, Ankara ve Gaziantep olmak üzere 3 şube ile hizmet vermekte. Sizler drone ile yapılan tost teslimatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Haberimizin hemen alt tarafında yer alan yorumlar bölümünden düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz!