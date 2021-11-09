Tosuncuk'un Ağabeyi İfade Verdi: Masasına Bile Oturtmadılar

Çiftlik Bank skandalı sonrasında tosuncuk lakabını alan Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın, geçtiğimiz hafta tutuklu bulunduğu Uruguay'dan ülkemize getirilmişti. Savcılıkta yöneltilen sorulara ilişkin yanıtlar veren Fatih Aydın'ın ifadesinde dikkat çeken bazı detaylar öne çıktı.

Mehmet Aydın'ın Abisi Fatih Aydın Savcılıkta İfade Verdi

Çiftlik Bank'ın kuruluş sürecinden haberi olmadığını belirten Fatih Aydın, başka mekanlarda garsonluk ve temizlik gibi işlerle uğraşırken üç yıldır görüşmediği kardeşi tarafından arandığını ve "Şarküterinin temizliğini yapar mısın?" demesi üzerine şirketten haberinin olduğunu ileri sürdü.

"Uruguay soruşturma makamına çıktım. O esnada kardeşim Mehmet Aydın’ın sahte olarak düzenletmiş olduğu Brezilya vatandaşının ismi yazılı olan kimliği üzerimde bulunca beni tutukladılar. Daha sonra bu kimlik kartını herhangi bir işlemde kullanmadığım için bana ceza vermediler ve Türkiye’ye iade sürecim başlamış oldu. 2 Kasım 2021 tarihinde Türkiye’ye iniş yaptım ve emniyet ekiplerince gözaltına alındım."

Oyunun amacını sonradan öğrendiğini vurgulayan Fatih Aydın, "Bildiğim kadarıyla yumurta, süt, peynir gibi üreten şahıslara ürünlerin şarküterilerden tedarik edilmesi şeklindedir. Sistemin içinde kurulan şirketlerin kuruluşun amacını ve şirketlerin sermayelerinin nerede, nasıl temin edildiğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

İlerleyen dönemlerde kardeşine ulaşmakta zorlandığını söyleyen Aydın, "Ofisine bile giremez oldum. Beni kardeşimin masasına dahi korumalar oturtmadı. Bu nedenle Çiftlik Bank oyun sistemine kaç kişinin üye olduğunu, bu üyelerden para alınıp alınmadığını para alındıysa ne şekilde nerede kullanıldığını bilmem mümkün değildir." dedi.

"Kardeşim Mehmet Aydın’ın bana söylediği üzere Bitcoin üretim cihazları konusunda Osman Naim Kaya’nın kendisini dolandırdığını biliyorum. Ancak Paraguay’da Bitcoin üretim (mining) tesisinin kurulup kurulmadığına dair herhangi bir bilgim yoktur.

Türkiye’de Çiftlik Bank ile ilgili soruşturmaların başladığını görünce, diğer şüpheliler hakkında 17 bin yıl hapis cezası talep edildiğini duyunca korkutuğum için dönüş yapmak istemedim. Aynı zamanda o dönemde Uruguay vatandaşı olan eşim hamileydi.

Kardeşim Mehmet Aydın’ın beni şirketine sözde ortak yapmaktan, maaş karşılığı şarküterisinde çalıştırmaktan ve Uruguay’da yaşadığım sürede 2 adet araç hediye etmekten başka hiçbir yardımı olmadı. Kurmuş olduğu şirketlerinde beni söz sahibi yapmadı."

Fatih Aydın, Anadolu Adalet Sarayı'nda 5 Kasım tarihinde sevk edildiği mahkemece "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.