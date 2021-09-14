Tosuncuk Hakim Karşısında: İyi Niyetim Suistimal Edildi

Tosuncuk'un dava açıklamaları medyaya yansıtıldı. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, ikinci kez hakim karşısına çıktı ve tüm zarara uğrayan müşterilerinin parasını ödeyebileceğini söyledi. Aydın ayrıca iyi niyetinin suistimal edildiğini belirterek, mal varlığını geri istedi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen duruşma kapsamında Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirildi. İkinci kez hakim karşısına çıkan Aydın'a ek olarak taraf avukatları da mahkemedeydi.

Tosuncuk'un Dava Açıklamaları

Mahkemeye 4 sayfalık yazılı savunma sunan Çiftlik Bank kurucusu, sistemin içerisinde milletvekillerinin, savcıların, hakimlerin ve askerlerin de olduğunu söyleyerek, "Ben ortaokul mezunu bir insanım. Kanunlarımızı benden daha iyi bilen kişileri piramit sistemine nasıl dahil etmiş olabilirim." dedi.

"Eğer bana fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını el konulan mal varlığımdan karşılamak isterim. Kimseye garanti gelir vaadi vermedim" ifadelerini kullanan Mehmet Aydın, suç örgütü kurduğu iddiasını ise kabul etmediğini dile getirdi.

Aydın ayrıca "İyi niyetimi suistimal etmiştir. Yüce mahkemenizden beraatimi ve mağduriyetleri gidermek için mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum" diyerek müşterilerine garanti para sunmadığını hatırlattı.

"Eğer bana fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını el konulan mal varlığımdan karşılamak isterim. Buraya asıl teslim olma sebebim insanların mağduriyetini giderebilmek. Uruguay'da olsaydım şu an serbest bırakılmıştım."

"Yaptığımızın ticaret olduğunu söyledim, insanları riskler için uyardım. Olmayan bir şeyi varmış gibi göstermedim. Ben projeme güveniyordum. İnsanlar da inandığım hayalime inandı."

"(Davacı tarafa yönelerek) Ben bu arkadaşların hiçbiriyle oturup konuşmadım. Sadece haber kanalında yaptığım konuşmaları duymuşlar. Ben bu insanları kandırdığım için şikayetçi değiller, paralarını alamadıkları için şikayetçiler. Paralarına el konulmasının sebebi de mal varlığıma el konulması."

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz haftalarda Brezilya’nın Sao Paulo şehrindeki Türk Konsolosluğu’na giderek teslim oldu. Aydın, 3 Temmuz’da Türkiye’ye getirildi ve 4 günlük gözaltı süresinin ardından mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Tutuklanmasının ardından Mehmet Aydın'ın avukatları Şehmus Uluç ile Fatih Kuş çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Avukatlar da Aydın'ın açıklamalarına benzer olarak, "Bitcoin'i yok ama sahip olduğu firmaların mal varlıklarının satılması durumunda mağdurların zararları karşılanabilir" demişti.