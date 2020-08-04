Tosuncuk Topladığı Paralar ile Uyuşturucu Üretti İddiası

Çiftlik Bank'ın kurucusu olan ve uzun zaman tüm dünyada aranan Mehmet Aydın'ın topladığı paralar ile ne yaptığı ortaya çıktı. İşte Tosuncuk'un topladığı paralar ile ne yaptığı.

Tosuncuk Topladığı Paralar ile Ne Yaptı?

Kurduğu şirket ile ülkemizde 1 milyar 100 milyon lira vurgun yapan Mehmet Aydın ülkemizi terk etmişti ve binlerce vatandaş mağdur olmuştu.

Sabah.com.tr'nin aktardığı habere göre, Mehmet Aydın'ın Metamfetamin üretmek için şirketin 200 milyon liralık sermayesiyle Çin’den Actifet ve Cirius isimli kimyasal maddelerden getirttiği ortaya çıktı.

Çiftlik Bank'ın bilgisayar yazılımcısı C.C.Y'nin etkin pişmanlıktan faydalanmak için Aydın'ın tüm kirli işlerini açıkladığı söylenmekte. C. C. Y'nin ifadesine göre, Tosuncuk'un paralarla uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülmekte.

Mehmet Aydın geçtiğimiz aylarda Interpol'ün listesine girmişti. Aydın'ın Interpol tarafından aranan 42. Türk vatandaşı olduğu bilinmekte. Çiftlik Bank'ın kurucusunun nerede olduğu bilinmiyor. Tosuncuk aranmaya devam ediyor.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En güncel ve en yeni haberlere sitemiz üzerinden kolayca erişebilirsiniz.