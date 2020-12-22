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Total War: Rome 2 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Total War: Rome 2 sistem gereksinimleri belli oldu. İşte Total War: Rome 2 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri hakkında merak edilenler!

Total War: Rome 2 Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Tamer Yeşildağ
Tamer Yeşildağ -

Strateji severlerin bayılarak oynadığı Total War: Rome 2 sistem gereksinimleri belli oldu. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda oynayabileceğiniz Total War: Rome 2 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri hakkındaki tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Total War: Rome 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core 2 Duo 2 GHz / Eş Değer AMD
  • Grafik İşlemci: 512 MB VRAM
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Depolama: 35 GB
  • İşletim Sistemi: Windows XP

Total War: Rome 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core i5 2000 Serisi / Eş Değer AMD
  • Grafik İşlemci: 1 GB VRAM
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Depolama: 35 GB
  • İşletim Sistemi: Windows 7

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