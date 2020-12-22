Total War: Rome 2 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Strateji severlerin bayılarak oynadığı Total War: Rome 2 sistem gereksinimleri belli oldu. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda oynayabileceğiniz Total War: Rome 2 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri hakkındaki tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Total War: Rome 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo 2 GHz / Eş Değer AMD

Intel Core 2 Duo 2 GHz / Eş Değer AMD Grafik İşlemci: 512 MB VRAM

512 MB VRAM Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Depolama: 35 GB

35 GB İşletim Sistemi: Windows XP

Total War: Rome 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri