Total War Saga: TROY Amazons DLC Ücretsiz Oldu!

Epic Games, geçtiğimiz aylarda oyuncuları şaşkına çeviren bir karar alarak Total War Saga: TROY oyununu ilk çıkış yaptığında oyunseverlere 24 saatliğine ücretsiz olarak sunmuştu. Epic Games kullanıcılarına 24 saat boyunca ücretsiz olan video oyunu sadece 24 saat içerisinde 7 milyonu aşkın indirme sayısına sahip olmuştu. Peki, Total War Saga: TROY Amazons DLC ücretsiz olarak nasıl indirilir? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Total War Saga: TROY Amazons DLC Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Creative Assembly tarafından geliştirilen Total War Saga: TROY, 13 Ağustos 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Epic Games ise strateji türündeki video oyununu çıkış yaptığı gün 24 saat boyunca ücretsiz olarak sunmuştu. Yalnızca 24 saat içerisinde 7,5 milyon indirme sayısına ulaşan Total War Saga: TROY'a oyuncular yoğun ilgi göstermişti.

Gerçek zamanlı strateji ile sıra tabanlı stratejinin birleştirildiği video oyununun Total War Saga: TROY Amazons olarak adlandırılan indirilebilir içerik kısa süreliğine ücretsiz oldu. Total War Saga: TROY'un indirilebilir içeriğine sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü 24 Eylül'de başlayan kampanya 8 Ekim tarihinde sona erecek. Peki, indirilebilir içerik Total War Saga: TROY Amazons ücretsiz olarak nasıl alınır?

• İlk olarak Total War Access üyelik bilgileriniz ile resmi Total War web sitesi üzerinden oturum açın. Total War Access üyeliğiniz yoksa hesap açma sayfası üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.

• Hesabınıza giriş yaptıktan sonra "My Account" bölümüne tıklayın ve "Linked Accounts" kısmının hemen altında yer alan Epic Games logosu bulunan "Connect" butonuna tıklayarak Epic Games hesabınızı Total War Access hesabınızla bağlayın.

• İki hesabı birbirine bağladıktan sonra ana sayfaya gidin ve üst bölümde yer alan "Access" seçeneğine tıklayın.

• Açılan envanter sayfasının en başında yer alan "Total War Saga: TROY Amazons" indirilebilir içeriğine tıklayın.

• Claim Code butonuna tıklayın ve açılan sayfada indirilebilir içerik kapağının sağ alt köşesinde yer alan hediye simgesine tıklayın ve kodun altındaki "Epic Games" yazısının üzerine tıklayarak kodu etkinleştirin.