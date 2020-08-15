Total War Saga: TROY İndirme Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Epic Games, oyuncuları şaşkına çeviren bir karar almıştı ve Total War Saga: TROY oyununun çıkış yaptığı gün 24 saat boyunca ücretsiz olarak sunmuştu. Epic Games Store'da ücretsiz olarak sunulan Total War Saga: TROY'a oyuncular yoğun ilgi gösterdi. Total War Saga: TROY indirme sayısı inanılmaz bir sayıya ulaştı.

Total War Saga: TROY İndirme Sayısı 24 Saatte 7,5 Milyona Ulaştı

Creative Assembly tarafından geliştirilen Total War Saga: TROY, 13 Ağustos 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Epic Games, strateji türündeki oyunu çıkış yaptığı gün 24 saat boyunca ücretsiz olarak sundu. Oyuncular, Epic Games'in bu muhteşem kampanyasına yoğun ilgi gösterdi ve bu ilginin neticesinde oyunun indirme sayısı 24 saatte 7,5 milyona ulaştı.

Creative Assembly yöneticisi Rob Bartholomew, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İyimserdik ancak bu düzeyde bir heyecanı önceden tahmin edemezdik. Bu yepyeni oyunu ücretsiz olarak vermek için Epic ile çalışmak inanılmazdı. Şimdi eski ve yeni yüz binlerce yeni strateji oyuncusu aramıza katılacak ve bu muhteşem Saga'yı hep beraber deneyimleyeceğiz. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Sıra tabanlı strateji ile gerçek zamanlı stratejiyi birleştiren Total War Saga: TROY, strateji, devlet yönetimi, diplomasi ve savaş ile kendi imparatorluğunuzu kurmaya çalışacaksınız. Akhilleus, Hektor, Paris ve Menelaus dâhil sekiz ikonik kahramandan bir tanesini seçerek Truva krallığını kurtarmak veya fethetmek için savaşacaksiniz.

Creative Assembly tarafından geliştirilen strateji oyunu 12 ay boyunca Epic Games Store'a özel olacak. Oyun daha sonra dijital oyun mağazası Steam'e de eklenecek. Strateji türündeki popüler video oyunu şu anda Epic Games Store'da 215 TL fiyat etiketine sahip.