Total War Saga: TROY Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Yayıncı SEGA ve geliştirici The Creative Assembly, Total War Saga: TROY sistem gereksinimleri için bir duyuru yaptılar. Detaylarını bu haberimizde bulabilirsiniz.

Strateji türünün önemli temsilcilerinden olan Total War, önümüzdeki Ağustos ayında geri dönüş yapacak. PC için geliştirilmekte olan serinin yeni oyunu, 13 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla çıkacak. Epic Games ile SEGA arasında yapılan anlaşma doğrultusunda bir yıllığına sadece Epic Games Store üzerinden satılacak olan Total War Saga: TROY, çıkışını takiben yirmi dört saat boyunca ücretsiz olarak dağıtılacak. 2021 yılı içerisinde de Steam mağazasına gelecek olan oyunun sistem gereksinimleri bugün itibarıyla gün yüzüne çıktı.

Total War Saga: TROY Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Eğer oyunu sorunsuz bir şekilde oynamak istiyorsanız, bilgisayarınızda en aşağı Intel Core 2 Duo 3.0 GHz veya Intel i7 8550U 1.80GHz işlemci, 4 GB bellek (ekran kartınız bütünleşik ise 6 GB), Nvidia GTX 460 1GB veya AMD Radeon HD 5770 1 GB veya Intel UHD Graphics 620 ekran ve 26 GB depolama alanı bulunması gerekiyor.

Sistem gereksinimleri ile ilgili tüm detaylara aşağıdan bakabilirsiniz.

Total War Saga: TROY En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8.1 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core 2 Duo 3.0 GHz veya Intel i7 8550U 1.80GHz

Bellek: 4 GB / 6 GB

Depolama Alanı: 26 GB

DirectX: Versiyon 11

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 460 (1 GB) veya AMD Radeon HD 5770 (1 GB) veya Intel UHD Graphics 620

Total War Saga: TROY Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8.1 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel i5-6600 veya Ryzen 5 2600X

Bellek: 8 GB

Depolama Alanı: 26 GB

DirectX: Versiyon 11

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 270X (2 GB)

Total War Saga: TROY Konusu

Hikayeye göre her şey, Troya prensi Paris'in Sparta kraliçesi Helen'i kaçırmasıyla başlıyor. Bunu duyan Kral Menelaos ise her ne pahasına olursa olsun Helen'i geri getirmeye yemin ediyor ve iki taraf arasındaki savaş da böylece başlamış oluyor.

Yunanistan hem de Troya arasındaki savaşı her iki tarafında perspektifinden oynayabileceğiniz ve sıra tabanlı strateji ile gerçek zamanlı taktikleri bir araya getiren oyunda, Akhilleus, Hektor, Paris ve Menelaus dahil sekiz simgesel kahramandan bir tanesini alarak Troya krallığını kurtarmak veya fethetmek için savaşacaksınız. Yunan mitolojisinden esinlenilerek oluşturulan birlikleri savaşın kritik anında yardıma çağırabileceksiniz. Eylemlerinizin gidişatı değiştirebileceği Total War Saga: TROY oyununda, strateji, devlet yönetimi, diplomasi ve topyekun savaş ile kendi imparatorluğunuzu da kurmaya çalışacaksınız.