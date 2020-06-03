A Total War Saga: TROY, 13 Ağustos 2020 tarihinde satışa sunulacak. Epic Games ve SEGA, oyunun çıkış gününde yirmi dört saatliğine ücretsiz olarak dağıtılacağını müjdelediler. Kısaca Total War: Troy ücretsiz olarak Epic Games Store üzerinde yerini alacak.

Strateji türünün önemli temsilcilerinden olan Total War, önümüzdeki Ağustos ayında geri dönecek. The Creative Assembly tarafından PC için geliştirilmekte olan seri oyunlarının yayıncılığı Electronic Arts, Activision ve SEGA arasında el değiştirmişti. 13 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla çıkacak olan yeni Total War Saga: TROY oyunu ise SEGA tarafından yayınlanacak.

Bildiğiniz gibi Epic Games, bazı popüler oyunların ve serilerin yayıncıları ile özel anlaşmalar yapıyor ve bunun neticesinde de bu oyunlar ve serilerin sıradaki oyunları belirli bir süreliğine veya kalıcı olarak Epic Games Store üzerinden satışa sunuluyor. Total War serisinin sıradaki oyunu da bu kervana katıldı.

Total War: Troy Ücretsiz Olarak Çıkacak

Epic Games ile SEGA arasında yapılan anlaşmaya bağlı olarak Total War Saga: TROY, çıkışını takiben bir yılığında Epic Games Store üzerinden satın alınabilecek. Bu bir yılın sonrasında da diğer dijital mağazalar üzerinden de satışa sunulacak. Dahası ise, çıkış gününde yirmi dört saatliğine ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Eğer bu oyunu kaçırmak istemiyorsanız ki ücretsiz bir oyuna kim hayır diyebilir, 13 Ağustos 2020 tarihinde Epic Games mağazasına uğramayı unutmayın.

Total War Saga: TROY Konusu

Hikayeye göre her şey, Troya prensi Paris'in Sparta kraliçesi Helen'i kaçırmasıyla başlıyor. Bunu duyan Kral Menelaos ise her ne pahasına olursa olsun Helen'i geri getirmeye yemin ediyor ve iki taraf arasındaki savaş da böylece başlamış oluyor.

Yunanistan hem de Troya arasındaki savaşı her iki tarafında perspektifinden oynayabileceğiniz ve sıra tabanlı strateji ile gerçek zamanlı taktikleri bir araya getiren oyunda, Akhilleus, Hektor, Paris ve Menelaus dahil sekiz simgesel kahramandan bir tanesini alarak Troya krallığını kurtarmak veya fethetmek için savaşacaksınız. Yunan mitolojisinden esinlenilerek oluşturulan birlikleri savaşın kritik anında yardıma çağırabileceksiniz. Eylemlerinizin gidişatı değiştirebileceği Total War Saga: TROY oyununda, strateji, devlet yönetimi, diplomasi ve topyekun savaş ile kendi imparatorluğunuzu da kurmaya çalışacaksınız.

Türkçe altyazı ve arayüz desteği ile satışa sunulacak olan Total War Saga: TROY için yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.