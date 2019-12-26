Totally Accurate Battle Simulator, Bugünün Ücretsiz Epic Games Store Oyunu

Epic Games, Epic Games Store üzerinden kullanıcılarının beğenisine sunacağı sıradaki ücretsiz oyunu duyurdu. Totally Accurate Battle Simulator sizi bekliyor.

Totally Accurate Battle Simulator

Ragdoll fiziklerinin kullanıldığı bir savaş simülasyonu olan oyun, Landfall Games tarafından geliştirildi. Düşman tarafa uygun olarak size ayrılan tarafa farklı türden askerler dizdiğiniz senaryo modunda, savaş sizin verdiğiniz emir ile başlıyor. Bir taraf diğerini ortadan kaldırdığında da savaş sona eriyor. Her bir bölümün değer sınırı var ve bu sınırı aşmadığınız sürece istediğiniz miktarda asker kullanabiliyorsunuz.

Tam sürümünde, her birinin farklı değer sınırları olduğu çeşitli haritalardan oluşan dört senaryo var. Eğer bu modda haritayı keşfe çıkarsanız, yeni askerler açabileceğiniz farklı silahlar bulabiliyorsunuz. Sandbox modunda ise herhangi bir değer sınırı olmaksızın her iki tarafı da kontrol edebiliyorsunuz.

Totally Accurate Battle Simulator oyununun bir diğer ilginç özelliği ise askerleri ele geçirebiliyor olmanız. Bu sayede onların güçlerinden de faydalanabiliyorsunuz.

Landfall Games tarafından geliştirilmiş olan oyun yirmi dört saatliğine ücretsiz. Epic Games Store mağazasına girip de TSİ 18:00'a kadar kütüphanenize eklerseniz, kalıcı olarak sizin olacak.

Son olarak, Totally Accurate Battle Simulator Steam üzerinde Erken Erişim'de ve 2 Ocak 2020 tarihine kadar %25 indirimle 18.75 TL gibi bir fiyata alınabiliyor.