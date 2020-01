Tower of Time, GOG'da Sınırlı Süreliğine Ücretsiz Oldu

PC oyuncuları çok şanslılar. Epic Games Store Hello Neighbor'ı ücretsiz veriyorken GOG da Tower of Time oyununu sınırlı bir süreliğine ücretsiz hale getirdi. Eğer sahip olmak isterseniz, acele etmenizde fayda var.

Tower of Time

Tower of Time, kıyamet sonrası karanlık çağda geçen Rol Yapma Oyunu ögelerinin bulunduğu Gerçek Zamanlı Strateji türünde bir oyun. Konu olarak bir grubun liderinin kontrolünde olacaksınız. Hedefiniz ise bir yer altı kulesinin gizlerini ortaya çıkartmaya ve gezegeni açlıktan kurtarmaya çalışacaksınız.

İzometrik kamera açısına sahip Tower of Time, elli saatten fazla oynanış sunuyor. Oyunda yedi farklı karakter sınıfı ve yeni karakter gelişim sistemi, beş farklı zorluk derecesi, her birinin farklı yetenekleri ve taktikleri olduğu yüz elli düşman ve elli bölüm sonu düşmanı, farklı çatışma modları, zengin bir ekipman ve karmaşık bir yetenek sistemi, meydan okumalar ve daha birçok şey bulunuyorken Legendary eşyalar üretebilmek ve hikayenin geçtiği şehri geliştirebilmek de mümkün olacak.

Tower of Time ilginizi çekmişse ve ücretsiz sahip olmak isterseniz, buraya tıklayın. Açılan sayfada üzerinde 'Go to giveaway'ye, bir sonraki sayfada da aşağılarda yer alan 'Get it FREE'ye tıklamanız yeterli olacak. Kütüphanenize eklediğinizde de oyun kalıcı olarak sizin olacak.

Bu oyun Steam üzerinde % 60 indirimle 16 TL'ye satılıyor. Promosyon 2 Ocak 2020 tarihinde sona erecek ve 40 TL'ye yükselecek.