TowerFall Ascension, Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu

Epic Games Store üzerinden oyuncularla buluşturulacak olan on iki ücretsiz oyundan ikincisi aktif oldu. TowerFall Ascension için TSİ 18:00'a kadar zamanınız var, acele edin!

TowerFall Ascension

TowerFall Ascension, Ouya için çıkmış olan orijinal oyununun PlayStation 4, PlayStation Vita, PC (Linux, OS X ve Windows), Switch ve Xbox One için çıkan versiyonu oluyor.

Matt Makes Games tarafından geliştirilmiş olan TowerFall, oyuncuların bir Battle Royale'de en fazla dört karakteri yönettikleri bir yapıya sahip. Ascension versiyonunda ise orijinal oyuna ek olarak kooperatif oynayabileceğiniz Quest modu, elli ek Versus arenaları dahil olmak üzere yüz yirmi farklı harita, duvarlardan geçen Drill Arrows gibi oynanışa etki eden güçlendiriciler, dördü yeni olmak üzere toplamda sekiz okçu, çok çeşitli özelleştirme eşyaları ve arkadaşınızla birlikte keşfedeceğiniz birçok gizler ve sürprizler sizleri bekliyor olacak.

Eğer oyun ilginizi çekmişse, buradan kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bir defa eklediğiniz takdirde daimi olarak sizde kalacak. Ancak bunun için sınırlı bir sürenizin olduğunu hatırlatalım. Bugün TSİ 18:00 gibi sıradaki ücretsiz oyun aktif olacak.

Bu arada, TowerFall Ascension oyununun 2 Ocak 2020 tarihine kadar Steam üzerinde % 50 indirimle 12 TL, içeriğinde Dark World genişletme paketinin bulunduğu Towerfall Collection versiyonunun da % 50 indirimle 17.25 TL'ye satılmakta olduğunu söyleyelim. Eğer TowerFall oyununu satın almışsanız, genişletme paketinin bağımsız olarak yine 2 Ocak 2020 tarihinde sona erecek % 50 indirimle 5.25 TL'ye satılıyor olacak.