Toy Story 4 Filminden Yeni Fragman!

Bu yılın en fazla merak edilen filmlerinden bir tanesi olan Toy Story 4, yeni fragmanı ile karşımıza çıktı!

Disney, en sevilen animasyon serilerinden Toy Story, ya da Türkçe ismiyle Oyuncak Hikayesi’nin dördüncü devam filminden yeni bir fragman yayınladı.

Toy Story 4’ün ikinci fragmanı, bizlere yeni bir karakter veriyor. Şu sıralar John Wick: Chapter 3 – Parabellum ile beyaz perdede fırtınalar gibi esen Keanu Reeves, ünlü seriye “Kanada'nın en büyük dublörü” Duke Caboom olarak katılacak. Amerikalı aktörün sesiyle hayat vereceği karakter, yeni Toy Story filminin yıldızlarından bir tanesi olacak.

“Toy Story” ve “Toy Story 2” filmlerinin yönetmeni John Lassater, bir kez daha yönetmen koltuğuna geçti. Filmin senaryosu, üç Oyuncak Hikayesi filminin de yazarları olan Lasseter, Andrew Stanton, Pete Docter ve Lee Unkrich tarafından yazıldı.

Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Don Rickles ve Annie Potts daha önce sesleriyle hayat verdikleri karakterlere geri dönerken, Keegan Michael Key ve Jordan Peele oyuncu kadrosuna sevimli peluşlar olarak katılacak.

Bir Disney - Pixar yapımı olan Toy Story 4, 21 Haziran’da izleyicilerle buluşacak.