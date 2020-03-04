Toyota 1.2 Milyon Aracını Geri Çağırıyor!

Japon otomotiv devi Toyota, ABD'de toplam 1,2 milyon aracını geri çağırıyor. Marka, potansiyel yakıt pompası arızası nedeniyle geri çağırma kararı alındığını duyurdu.

Toyota’dan yapılan açıklamada, yakıt pompasındaki potansiyel bir arızanın araçların durmasına sebep olabileceği belirtildi. Daha önce geri çağırılan araçlarla birlikte toplam geri çağırılan araç sayısının 1.8 milyona ulaşacağı ifade edildi.

Geri çağırma işleminin, Toyota’nın kamyon, cip, hafif ticari araç ve otomobil modellerinin yanı sıra, Toyota’nın lüks otomobil markası Lexus modelleri için de geçerli olacağı duyuruldu.

Markanın açıklamasında, ABD'de toplam 1.2 milyon aracın yakıt pompasının değiştirileceği belirtildi. Ayrıca, Mayıs ayı başında araç sahiplerinin konu hakkında bilgilendirileceği vurgulandı. Hatırlanacağı üzere Toyota, geçtiğimiz Ocak ayında da aynı sorundan dolayı yaklaşık 700 bin aracını geri çağırmıştı.

Geri çağırma işlemi, 2018 ve 2019 model Toyota Avalon, Camry, Corolla, Highlander, Sequoia, Tacoma ve Tundra ile 2018 ve 2019 model Lexus ES 350, GS 350, IS 300, IS 350, LC 500, LC 500h, LS 500, LS 500h, RC 300, RC 350, RX 350L gibi araçları kapsıyor.