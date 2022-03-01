Toyota, Siber Saldırı Nedeniyle Araba Üretimini Durdurdu

Dev araba üreticisi Toyota, tedarikçilerinden birinin hack’lenmesinin ardından açıklama yaptı. Siber saldırı nedeniyle Japonya’daki fabrikasında geçici olarak araba üretmeyi durduracağını açıklayan Toyota, söz konusu tedarikçinin hem otomobil iç dizaynı hem de hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçlar için bileşik ve plastik parçalar üreten ‘Kojima Industries’ olduğunu söyledi.

Japonya’daki Fabrikanın Üretimi Geçici Olarak Durduruldu

Reuters haber ajansı, yaşanan olayı ‘tedarikçi sistemi arızası’ olarak aktardı. Reuters’ın haberine göre; otomobil üreticisinin Japonya’daki fabrikaları, tüm fabrikalarının üçte birine tekabül ediyor. Belirtilene göre Japon otomobil üreticisi, bugün itibarıyla Japonya’da bulunan 14 fabrikasındaki 28 üretim hattını durduracak.

Toyota, daha önce de sık sık siber saldırılar ile gündeme geldi. Şirket; Avustralya’daki bir kötü amaçlı yazılım saldırısı, Japonya’daki (ve muhtemelen Tayland ve Vietnam’daki) 3,1 milyon müşteri verisinin sızdırılması ve bir yan kuruluşa 37 milyon dolara mal olan bir dolandırıcılık da dahil olmak üzere 2019 yılında en az üç kez bu gibi durumlarla karşı karşıya geldi.

Toyota, 2021 yılında ise ABD’deki bir yan kuruluşu aracılığıyla Rus kökenli olduğuna inanılan bir olayda yeniden hack’lendi. Ancak şirket, siber saldırıya maruz kaldıktan sonra üretimi durdurmak zorunda kalan tek otomobil üreticisi olmadı.

2020 yılında Honda da benzer bir sebepten ötürü Ohio ve Türkiye’deki fabrikalarında otomobil üretimini ve Hindistan ve Güney Amerika’daki fabrikalarında ise motosiklet üretimini durdurmak zorunda kalmıştı.