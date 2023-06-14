Toyota Yeni Nesil Batarya Teknolojisine Adım Atıyor

Toyota’nın elektrikli otomobil üretiminde atacağı adımlar hakkında açıklamalarda bulunan Genel Müdür Yardımcısı ve Teknoloji Genel Müdürü Hiroki Nakajima, mayıs ayında açılan elektrikli araba (BEV) fabrikası hakkında bilgiler verdi.

Toyota Batarya Teknolojisine Yatırım Yapmaya Başladı

Sadece elektrikli arabalar için özel olarak tasarlanan fabrikada modern batarya teknolojisi üzerinde çalışmalar başlatıldığını ifade eden Nakajima, Yeni nesil batarya teknolojisine 10 dakikada şarj olabilen 1.000 km menzile sahip araç ile girmeyi planladıklarını söyledi.

Elektrikli araçlarda sıkça kullanılan yapay zeka teknolojisi aracın aerodinamik özelliğini geliştirmek için kullanılacak. Kullanılan bu sistem ile birlikte araçta uzun menzil, yüksek verimlilik, ve iyi sürüş deneyimi sağlanmaya çalışılacak.

Aracın üç ana kısımdan oluşacağını açıklayan Nakajima, batarya çalışmalarının 2026 yılında tamamlanmasını beklediklerini ve 2030 yılına kadar 3.5 milyon araç üretimi hedeflediklerini belirtti.