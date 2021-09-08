Toyota Batarya Üretimi İçin 13.5 Milyar Doları Gözden Çıkardı
Toyota batarya üretiminde bir numara olmak istiyor. Otomobil üreticisi, pil maliyetini yüzde 30 azaltma peşinde.
Toyota batarya üretimi için 10 yıllık planını ortaya koydu. Japon otomotiv devi, kendi elektrikli araç pil teknolojisine 13,5 milyar dolar harcayacağını söyledi. Otomobil üreticisi, pillerinin maliyetini yüzde 30 azaltmayı hedefliyor
Toyota batarya üretiminde bir numara olmak istiyor
Daha dayanıklı, daha hızlı şarj olan ve daha uzun ömürlü elektrikli araç (EV) pilleri geliştirme yarışı devam ediyor. Toyota, yeni EV pilleri ve üretim teknikleri geliştirmek için 2030 yılına kadar 13,5 milyar ABD Dolarından fazla harcama yapmayı planladığını açıkladı.
Japonya merkezli otomobil üreticisi, hücrelerinin yapılanma şeklini yeniden işleyerek ve kullandığı malzemeleri değiştirerek pillerinin maliyetini yüzde 30 azaltmayı hedefliyor. Genellikle "katı hal" olarak adlandırılan yeni pil türü, daha yoğun bir enerjiye sahip ve bu sayede daha hızlı şarj olur aynı zamanda alev alma olasılığı daha düşüktür.
Toyota'nın baş teknoloji sorumlusu Masahiko Maeda Reuters'e verdiği bir basın brifingi sırasında, "Araç için, Toyota bZ4X ile başlayarak, kilometre başına kullanılan elektrik miktarının bir göstergesi olan güç tüketimini yüzde 30 iyileştirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Toyota, ilk tamamen elektrikli araç serisini gelecek yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Otomobil üreticisi, hibrit Prius aracıyla yaptığı öncü çalışmalarıyla da tanınıyor.
Toyota Türkiye Üretime Ara Verme Kararı Aldı
Son dönemlerde yaşanan çip sıkıntıları, otomobil üretimindeki en kritik sorunlardan birisi haline geldi. Toyota Türkiye, çip sıkıntısı nedeni ile Adapazarı'nda yer alan fabrikasında üretime kısa bir ara verme kararı aldı.
En pahalı araba satan ülkeler açıklandı
Scrap Car Comparison tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, araba sahibi olmak için en ucuz ülke unvanı Avustralya'ya gidiyor. ABD'nin ikinci sırada ve Danimarka'nın ise üçüncü sırada olduğu gözlemlendi.
Çalışma, sahip olma maliyetindeki farkı görmek için yalnızca arabaların ortalama fiyatını değil aynı zamanda sigorta, onarım ve yakıt maliyetlerini de içeriyordu. Bu hesaplamaların ardından arabanın ortalama bir birey için ne kadar uygun fiyatlı olabileceğini görmek için bu maliyet, her ülkenin ortalama yıllık maaşıyla karşılaştırıldı.
Araba almanın en kolay olduğu ülkeler
- Avustralya - yüzde 49,48
- Amerika Birleşik Devletleri - yüzde 54,87
- Danimarka - yüzde 60,34
- Kanada - yüzde 64,40
- İsveç - yüzde 75,84
Araba almanın en zor olduğu ülkeler
- Türkiye - yüzde 652,29
- Arjantin - yüzde 515,77
- Kolombiya - yüzde 508,93
- Uruguay - yüzde 443,68
- Brezilya - yüzde 441,89
Peki siz Toyota'nın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce otomobil sektöründeki elektrikli araç pil teknolojisine geçiş ne kadar sürecek ve bunun fiyatlara yansıması ne kadar zaman alacak? FGörüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlardan bizimle paylaşın.
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