Toyota Batarya Üretimi İçin 13.5 Milyar Doları Gözden Çıkardı

Toyota batarya üretimi için 10 yıllık planını ortaya koydu. Japon otomotiv devi, kendi elektrikli araç pil teknolojisine 13,5 milyar dolar harcayacağını söyledi. Otomobil üreticisi, pillerinin maliyetini yüzde 30 azaltmayı hedefliyor

Toyota batarya üretiminde bir numara olmak istiyor

Daha dayanıklı, daha hızlı şarj olan ve daha uzun ömürlü elektrikli araç (EV) pilleri geliştirme yarışı devam ediyor. Toyota, yeni EV pilleri ve üretim teknikleri geliştirmek için 2030 yılına kadar 13,5 milyar ABD Dolarından fazla harcama yapmayı planladığını açıkladı.

Japonya merkezli otomobil üreticisi, hücrelerinin yapılanma şeklini yeniden işleyerek ve kullandığı malzemeleri değiştirerek pillerinin maliyetini yüzde 30 azaltmayı hedefliyor. Genellikle "katı hal" olarak adlandırılan yeni pil türü, daha yoğun bir enerjiye sahip ve bu sayede daha hızlı şarj olur aynı zamanda alev alma olasılığı daha düşüktür.

Toyota'nın baş teknoloji sorumlusu Masahiko Maeda Reuters'e verdiği bir basın brifingi sırasında, "Araç için, Toyota bZ4X ile başlayarak, kilometre başına kullanılan elektrik miktarının bir göstergesi olan güç tüketimini yüzde 30 iyileştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Toyota, ilk tamamen elektrikli araç serisini gelecek yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Otomobil üreticisi, hibrit Prius aracıyla yaptığı öncü çalışmalarıyla da tanınıyor.

En pahalı araba satan ülkeler açıklandı

Scrap Car Comparison tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, araba sahibi olmak için en ucuz ülke unvanı Avustralya'ya gidiyor. ABD'nin ikinci sırada ve Danimarka'nın ise üçüncü sırada olduğu gözlemlendi.

Çalışma, sahip olma maliyetindeki farkı görmek için yalnızca arabaların ortalama fiyatını değil aynı zamanda sigorta, onarım ve yakıt maliyetlerini de içeriyordu. Bu hesaplamaların ardından arabanın ortalama bir birey için ne kadar uygun fiyatlı olabileceğini görmek için bu maliyet, her ülkenin ortalama yıllık maaşıyla karşılaştırıldı.

Araba almanın en kolay olduğu ülkeler

Avustralya - yüzde 49,48 Amerika Birleşik Devletleri - yüzde 54,87 Danimarka - yüzde 60,34 Kanada - yüzde 64,40 İsveç - yüzde 75,84

Araba almanın en zor olduğu ülkeler

Türkiye - yüzde 652,29 Arjantin - yüzde 515,77 Kolombiya - yüzde 508,93 Uruguay - yüzde 443,68 Brezilya - yüzde 441,89

Peki siz Toyota'nın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce otomobil sektöründeki elektrikli araç pil teknolojisine geçiş ne kadar sürecek ve bunun fiyatlara yansıması ne kadar zaman alacak? FGörüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlardan bizimle paylaşın.