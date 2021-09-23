Toyota CEO'su: Elektrikli Araçlar Milyonlarca Kişiyi İşsiz Bırakacak

Toyota CEO'sunun elektrikli araç açıklaması merak uyandırdı. Yönetici, tamamen elektrikli araç kullanmanın Japonya'ya 2030 yılına kadar 5,5 milyon işe ve 8 milyon adet araç kaybına mal olabileceğini söyledi.

Toyota CEO'su Akio Toyoda, şirket için elektrikli araçlara radikal geçişin, milyonlarca Japon işçinin otomotivdeki işini kaybetmesine yol açacağından endişe duyuyor.

Akio Toyoda, "Karbon nötrlüğündeki asıl düşman içten yanmalı motorlar değil, karbondioksittir" diyor.

Toyota CEO'su elektrikli araç açıklamasıyla şaşırttı

Toyoda, Japon yetkililerin Avrupa'dan ilham alan aşırı yeşil üretim hedeflerinin sürdürülemez olduğunu düşünüyor. Japonya Otomobil Üreticileri Birliği (JAMA) tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Toyoda'ya ek olarak Honda, Yamaha ve Isuzu'dan üst düzey yöneticiler bu görüşe destek verdi.

Asya hükümeti, 2030 yılına kadar Japonya'nın sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve tamamen elektrikli araçlara geçerek 2050 yılına kadar net karbon nötrlüğüne ulaşmasını hedefliyor. Ancak Toyota CEO'su, yol haritasının Japonya'nın ekonomik can damarının üretimden geldiği gerçeğini hesaba katması gerektiğine inanıyor.

Toyoda, elektrikli otomobillere ani bir geçişin, Japonya'nın sanayi tabanını zayıflatabileceğini söylüyor ve bu yüzden karbon azaltımına daha geniş zamanlı bir yaklaşım öneriyor.

"Japonya ihracata bağımlı bir ülkedir. Bu nedenle, karbon nötrlüğü Japonya için bir istihdam sorunuyla eşdeğerdir. Bazı politikacılar, tüm arabaları elektrikliye dönüştürmemiz gerektiğini veya imalat sektörünün modası geçmiş olduğunu söylüyor. Durumun böyle olduğunu düşünmüyorum. Japonların işlerini ve hayatlarını korumak için, geleceğimizi bugüne kadarki çabalarımızla uyumlu hale getirmek gerektiğini düşünüyorum."

Yönetici, otomobil üreticilerinin Japonya'da yılda yaklaşık 10 milyon araç ürettiğini ve bunların yarısının ihraç edildiğini kaydetti. 2030 yılına kadar yerli fabrikaların hibrit ve plug-in hibrit dahil olmak üzere içten yanmalı motorlarla donatılmış yılda 8 milyon araç üretmeye devam edeceğini öngören tahminlere atıfta bulundu.

Bu araçlar yasaklandığında ise otomobil üreticilerinin büyük bir darbe alacağını söyleyen Toyoda, şirketleri zor bir kararla karşı karşıya bırakıyor: ya bu tür araçların üretimini denizaşırı ülkelere taşıyacakalr ya da tamamen sona erdirecekler.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Toyoda, hibrit araçların içten yanmalı motorlarla donatılmış olmalarına rağmen karbon nötrlüğüne önemli katkı sağladığını söylüyor. Bunun nedeni hibritlerin, elektrikli araçlardan daha uygun maliyetli olması ve şarj altyapısının olmadığı pazarlara da girebilmesi.