Toyota’dan Araçlarını Emniyetli Kullananlara Müjde!

Japon otomotiv devi Toyota, güvenli ve sorunsuz araç kullanan müşterilerini ödüllendirmeyi planlıyor. Marka, araçlarını emniyetli şekilde kullanan müşterilerine bir sonraki araç kiralamaları sırasında indirim yapacak.

Yeni pazarlama stratejisini hayata geçirmeye hazırlanan Toyota, kurduğu araç paylaşım servisi Kinto ile müşterilerini takip ederek herkesi güvenli sürüşe teşvik etmeyi hedefliyor.

Toyota’nın Japonya’da Sumitomo Mitsui Auto Service Company ile birlikte kurduğu Kinto isimli araç paylaşım servisi, araç kiralayan müşterileri takip edecek. Araçlarını güvenli ve sorunsuz şekilde kullandığı belirlenen kullanıcılara emniyetli sürüş ödülü verilecek.

Yeni sisteme göre, ayda 420 – 950 Dolar (2.210 – 5.000 TL) arasında bir fiyata araç kiralayan müşteriler, araçlarını emniyetli şekilde kullanırlarsa bir sonraki kiralamalarında indirim hakkı kazanacak.

Toyota, müşterilerini güvenli sürüş yapıp yapmadıkları konusunda nasıl takip edeceğini ise açıklamadı. Ancak takip sisteminde, kaza durumu, hız sınırı, trafik kuralları ve manevra ölçümleri gibi yöntemlerin kullanılacağı tahmin ediliyor.