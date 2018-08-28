Toyota’dan Uber’e 500 Milyon Dolar Yatırım

Japon otomotiv devi Toyota, otonom sürüş teknolojisi alanındaki araştırmalar için Uber’e 500 milyon dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor. İki şirket, anlaşmanın bir parçası olarak otonom araçların geliştirilmesi konusunda birlikte çalışacak.

Geçtiğimiz Mart ayında Uber'in CEO’su Dara Khosrowshahi, Toyota'nın Yönetim Kurulu Başkanı Shigeki Tomoyama ve şirketin Silikon Vadisi'ndeki Yapay Zeka Geliştirme Birimi’nin başındaki isim Gill Pratt ile bir araya gelerek, şirketin otonom sürüş yazılımını Toyota’nın minivan modellerine entegre edilmesini konuşmuştu.

The Wall Street Journal, iki şirket arasındaki bu görüşmelerin çok yakın bir zamanda resmiyete döküleceğini aktardı. Gazetenin haberine göre, Toyota, Uber’in otonom sürüş teknolojisi alanında yaptığı araştırmalar için 500 milyon dolar yatırım yapacak. Bu da, San Francisco merkezli ulaşım devinin piyasaya değerini 72 milyar dolara çıkaracak.

Gazete, Japonya merkezli telekomikasyon şirketi SoftBank’ın bu yılın başlarında Uber'den yüzde 20'lik hisse satın aldığına dikkat çekerek, Uber’in Japonya’daki varlığını daha da güçlendirdiğine vurgu yapıyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, otonom sürüş teknolojisine en fazla yatırım yapan markaların başında geliyor. Ksa bir zaman önce Toyota Araştırma Enstitüsü’nü kuran Japon devi, burada yapay zeka teknolojileri, otonom araçlar ve çeşitli robotik çözümler üzerinde çalışıyor. Toyota ayrıca, otonom sürüş yazılımları geliştirmek için kurduğu bir bilişim şirketine, 2,8 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.