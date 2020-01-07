Toyota Geleceğin Şehirlerini Tasarlıyor

Dünyanın gelecekte nasıl görüneceğini şimdiden hayal etmek zor ancak bu durum Toyota’nın denemeler yapmasına engel değil. CES 2020’de Toyota, geleceğin prototip şehri olarak adlandırdığı bir yapıyı inşa etme planlarını duyurdu. Prototip şehrin Japonya’nın ikonik şehirlerinden Mt. Fuji’de kurulacağı belirtildi.

Woven City olarak adlandırılan bu fütüristik şehir gücünü hidrojen yakıt hücrelerinden alacak. Şehirin çok sayıda fütüristik ve birbiriyle bağlantılı teknolojiye ev sahipliği yapması bekleniyor. Otonomi, robotik, kişisel mobilite, akıllı evler ve yapay zekanın yaşayan bir çevreye entegre edilmesi bekleniyor.

Şehirde ayrıca birçok ulaşım modu için yollar da bulunacak. Bir şerit hızlı araçlar için, bir şerit daha yavaş hızlar ve kişisel mobilite araçları için ve bir şerit de yayalar için olacak. Şehir ayrıca karbon ayak izini en aza indirmek için ahşaba, geleneksel Japon ahşap doğramalarına dayanan bir sürdürülebilirliğe odaklanacak. Şehirdeki çatılar, halihazırda hidrojen yakıt hücreleri tarafından üretilenlere ek olarak enerji sağlamak için güneş panelleri ile kaplanacak.

Geleceğin şehrinin nasıl görüneceğini görmek ilginç olacak. Görünüşe göre bunun için uzun bir süre beklememize de gerek kalmayacak. Heyecan verici bu proje için temellerin 2021 yılı başlarında atılması bekleniyor.