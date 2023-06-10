Toyota Yeni Hidrojen Yakıtlı Arabasını Tanıttı: GR H2 Racing

Toyota, 2021'den beri Japonya'nın Super Taikyu serisinde hidrojen motorlu Corolla ile yarışıyor ve GR010 hibrit hiper otomobili geçen yılki Le Mans'ta podyumda yer aldı.Marka, düşük ve sıfır emisyonlu motor sporlarına yabancı değil. GR H2 gibi amaca yönelik bir hidrojen arabası, şirketin araç stratejisini bizlere gösteriyor.

Toyota Hidrojenle Çalışan Yarış Otomobilini Tanıttı

Gazoo Racing birimi teknik özellikleri açıklamasa da aracın çekiciliği ortada. Otomobil yarışa daha fazla zaman harcayabilen ve kısa sürede yakıt ikmali yapabilen emisyonsuz araç olma özelliğini taşıyor. Toyota, yarışa hazır bir GR H2'nin piste çıkıp çıkmayacağını veya ne zaman çıkacağı hakkında henüz bilgi vermedi. Marka, aracın "gelecekteki rekabet" için üretildiğini bildirdi.

Açıklama Toyota için hassas bir anda geldi. Marka, hibritler ve hidrojen arabaları lehine segmente yıllarca direndikten sonra odağını EV'lere kaydırıyor. Aynı zamanda, yeni CEO Koji Sato, hidrojenin "uygun bir seçenek" olarak kaldığından emin olmak istiyor.

GR H2, Toyota'nın bu ikilemi nasıl ele aldığına dair bir ipucu olabilir: bZ4X ve Lexus RZ gibi EV tarzı araçlara yönelmişken, yarış ve kamyon taşımacılığı gibi hızlı durmaların önemli olduğu kategorilerde hidrojen kullanmaya devam edebilir.