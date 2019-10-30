Toyota Mirai Gücünü İnek Dışkısından Alacak!

2019 Tokyo Motor Show sırasında konuşan Toyota Teknoloji Sorumlusu Shigeki Terashi, yeni Toyota Mirai konsept otomobili hakkında dikkat çeken bazı ilginç açıklamalarda bulundu.

Toyota Mirai için Sıradışı Güç Kaynağı

Terashi tarafından yapılan açıklamaya göre Toyota, Mirai modelinin konsept tasarımının en baştan tasarlanmasına karar verdi. Bu noktada bazı detayları paylaşan Terashi'nin garip bir örnek ile karşımıza çıktığını söylememiz mümkün.

Terashi'nin açıkladığı detayı paylaşmadan önce Toyota'nın son birkaç yıldır yoğun bir şekilde inek gübresi üzerine çalışmalar sürdürdüğünü belirtelim. Şirket, 2017 yılında metan gazını süt ineği dışkısından ayrıştırıp hidrojene, elektriğe ve suya dönüştürebilen bir enerji santrali oluşturduklarını açıklamıştı.

Toyota bu yatırımları ve birikimleri değerlendirmek istemiş olacak ki, yeni Mirai modelinin de inek dışkısından gücünü alacağı açıklandı. Yeni model, tek bir ineğin dışkısından üretilen hidrojen ile bir yıl güç alabilecek.

Önceki nesil modele göre menzilinde yüzde 30 oranında bir artış görülecek olan Mirai hakkında Mirai Baş Mühendisi Yoshikazu Tanaka "Müşterilerin her zaman sürmek isteyecekleri, duygusal ve çekici bir tasarıma sahip bir araba. Sürücünün yüzüne gülümseme getirecek kadar dinamik ve duyarlı bir performans sergilemek için çalıştık. Yeni Mirai ile birlikte, hidrojen enerjisi topluluğunun oluşmasına yardımcı olacağımızı umuyoruz." dedi.