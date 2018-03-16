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Toyota’nın Basketbol Oynayan Robotu ile Tanışın

Toyota’nın Basketbol Oynayan Robotu ile Tanışın
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | teknoloji
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Robotik teknolojideki gelişmeler, geçmişte sadece insanların yapabileceği birçok şeyi artık robotların da yapabilmesini sağlıyor. Japon otomotiv devi Toyota’nın mühendisleri, basketbol oynayabilen bir insansı robot geliştirdi.

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Toyota’nın mühendisleri tarafından geliştirilen ve yetenekleriyle göz dolduran insansı robot, Japonya Basketbol B Ligi’ndeki oyunların karşısına çıktı. Serbest atış çizgisindeki performansı ile dikkatleri üzerine çeken robot, en az insan rakipleri kadar başarılı bir isabet oranıyla basket attı.

Toyota’nın yapay zeka ve robotik biriminin tasarladığı "Üçüncü nesil insansı robot (T-HR3)” olarak adlandırılan robot, 1,5 metre boyunda. 10 parmağını da esnek bir şekilde kullanabilen T-HR3, bu sayede keman gibi birçok müzik enstrümanını da rahatlıkla çalabiliyor.

Yaşlı ve engelli bireylerin hareket etmesine yardımcı olmak için insansı robotlar geliştiren Toyota, bu amaçla her sene milyonlarca dolar yatırım yapıyor.

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