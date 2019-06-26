Toyota'nın Basketbolcu Robotu Dünya Rekorunu Kırdı

Toyota'nın geliştirdiği CUE3 isimli insansı robot, art arda attığı basketler ile dünya rekorunu kırmayı başardı.

Robot CUE3'den Dünya Rekoru Geldi

Yapay zeka destekli bir motor ile çalışan robot CUE3, art arda 2,020 adet serbest atış yaptı ve Guinness Dünya Rekorları Kitabı'ndaki yerini aldı. Toyota çalışanlarının boş zamanlarında üzerinde çalışmaları için gönüllü bir proje olan CUE 3, şu anda şirketin göz bebeği haline geldi.

İlk yapay zeka basketbolcu CUE ve CUE2’den sonra geliştirilen CUE3, Japon profesyonel basketbol tarihinde Alvark Tokyo takımına kayıtlı, yapay zekaya sahip ilk profesyonel basketbol oyuncusu robot olma unvanını da elinde bulunduruyor. Geliştirme aşaması altı ay süren basketbolcu robot, bağımsız bir şekilde iki ayağının üzerinde rahatlıkla durabiliyor.

Parkede tüm açıları ve hızı hesaplayarak atışlarını yapan CUE3, yapay zekaya sahip robotların insanlar gibi hareket edebileceğini de en güzel şekilde ortaya koyuyor. CUE3'ün dünya rekorunu kazandığı videosuna hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Sizler Toyota'nın insansı robotu CUE3 hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!