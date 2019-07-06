Toyota’nın 'GR Supra GT4' Modeli 2020’de Satışa Çıkacak

Japon otomotiv devi Toyota, 2019’da tanıttığı yeni nesil Supra modeliyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi de Toyota'nın yarış takımı Toyota Gazoo Racing tarafından üretilen yarış otomobili GR Supra GT4 hakkında önemli bir açıklama geldi. Buna göre, GR Supra GT4 2020 yılında satışa sunulacak.

Toyota, Mart ayında Cenevre'de düzenlenen otomobil fuarında GR Supra GT4 Konsept'ini sergilemiş ve bu model oldukça beğenilmişti. GR Supra GT4 aynı zamanda Haziran ayında Nürburgring pistindeki bir yarışa da katılmıştı.

GR Supra GT4, Toyota Gazoo Racing'in ilk global modeli olan GR Supra baz alınarak geliştirilen bir yarış otomobili olarak dikkat çekiyor. Motor sporlarında GT4 kategorisi, genel olarak düşük maliyetli olması nedeniyle özel kullanıcılar arasında bir hayli popüler. GT4 yarış araçları, dünya çapında birçok farklı yarış serisine katılabiliyor.

Müşterileri için özel yarışlar düzenleyerek motor sporlarına daha çok odaklanmak isteyen Toyota, buradan elde edilecek veriler ve geri bildirimler sayesinde daha iyi otomobiller üretme felsefesini geliştirmeyi amaçlıyor.

Toyota’nın GR Supra GT4 modelinin satış fiyatı ve satış tarihi gibi detaylar yıl sonuna doğru açıklanacak.