Toyota'nın Otonom Araçları Her Şeyin Farkında Olacak

Toyota, ikinci nesil otonom elektrikli araçlarını bu yılın ortalarında teste almıştı. Ancak Toyota, bu araçlarda yeni güncellemeler yaptığını duyurdu.

Toyota, elektrikli sürücüsüz araçlarının sürüş yazılım ve sensörlerinde yenilikler yaptığını açıklayarak, bu arabaları yeniden denemek üzere asfalta yerleştirdi.

Toyota'nın yaptığı güncellemeler, araçların algı sistemlerinin daha hassas noktalara odaklandığı, daha önce aracın otonom sistemlerinde zayıf kalan detayların artık özen gösterilerek detaylandırıldığı şeklinde açıklandı.

Ancak Toyota, tüm bu güncellemeleri yaparken araçların tasarımında bazı yenilikler de yaptı. Toyota, Lexus'ların kullandığı Lidar otonom sistem altyapısını da biraz değiştirmek zorunda kalmış. Bu durum tasarımı da biraz etkilemiş.

Bunun sebebini de kendi kendini süren araçlarının güvenliğinin tasarımdan çok daha önemli olması olarak ifade eden Toyota, araçların tasarımında yapılan değişikliklerin olağan olduğuna dikkat çekiyor. Elle sürüşten otonom sürüşe geçen araçların, bu farkı kolayca anlayabilmesini sağlamak için araçların sensörel algoritmalarının optimize edildiğini ifade eden üretici, bunun tasarımdan daha ön planda olduğunu savunuyor.

Görünen o ki, önümüzdeki modellerinde Toyota otonom araç teknolojisini oturduğu yerde izlemeyecek. Bu teknolojiye yenilikler de getirecek. Toyota'nın otonom araç pazarında halihazırda BMW, Fiat Chrysler, Tesla gibi birçok rakibi var. Görünen o ki, Toyota bu teknolojik yarışta var olan rakiplerinden geri kalmayı göze almak istemiyor.