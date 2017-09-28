  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Toyota'nın Otonom Araçları Her Şeyin Farkında Olacak

Toyota'nın Otonom Araçları Her Şeyin Farkında Olacak

Toyota Otonom Araç
YORUM YAZ
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen teknoloji

Toyota, ikinci nesil otonom elektrikli araçlarını bu yılın ortalarında teste almıştı. Ancak Toyota, bu araçlarda yeni güncellemeler yaptığını duyurdu.

Toyota, elektrikli sürücüsüz araçlarının sürüş yazılım ve sensörlerinde yenilikler yaptığını açıklayarak, bu arabaları yeniden denemek üzere asfalta yerleştirdi.

Toyota'nın yaptığı güncellemeler, araçların algı sistemlerinin daha hassas noktalara odaklandığı, daha önce aracın otonom sistemlerinde zayıf kalan detayların artık özen gösterilerek detaylandırıldığı şeklinde açıklandı.

Ancak Toyota, tüm bu güncellemeleri yaparken araçların tasarımında bazı yenilikler de yaptı. Toyota, Lexus'ların kullandığı Lidar otonom sistem altyapısını da biraz değiştirmek zorunda kalmış. Bu durum tasarımı da biraz etkilemiş.

Lidar otonom sistemler

Bunun sebebini de kendi kendini süren araçlarının güvenliğinin tasarımdan çok daha önemli olması olarak ifade eden Toyota, araçların tasarımında yapılan değişikliklerin olağan olduğuna dikkat çekiyor. Elle sürüşten otonom sürüşe geçen araçların, bu farkı kolayca anlayabilmesini sağlamak için araçların sensörel algoritmalarının optimize edildiğini ifade eden üretici, bunun tasarımdan daha ön planda olduğunu savunuyor.

Görünen o ki, önümüzdeki modellerinde Toyota otonom araç teknolojisini oturduğu yerde izlemeyecek. Bu teknolojiye yenilikler de getirecek. Toyota'nın otonom araç pazarında halihazırda BMW, Fiat Chrysler, Tesla gibi birçok rakibi var. Görünen o ki, Toyota bu teknolojik yarışta var olan rakiplerinden geri kalmayı göze almak istemiyor.

Microsoft ve Toyota Dünya Ralli Şampiyonasında Asfalt Ağlatacaklar TEKNOLOJİ Microsoft ve Toyota Dünya Ralli Şampiyonasında Asfalt Ağlatacaklar

Tim Cook, Otonom Sistemlere Daha Farklı Açıdan Bakıyor PROJE Tim Cook, Otonom Sistemlere Daha Farklı Açıdan Bakıyor

ETİKETLER: akıllı sürüş elektrikli araba otonom araba Toyota

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

City Car Driving Araba Yaması City Car Driving Araba Yaması
City Car Driving Araba Yaması En eğlenceli ve en popüler araba sürüş simulasyonlarından biri olan City Car Driving'de kullanabileceğiniz 22 adet farklı araba modelini içeren yama paketi. ÜCRETSİZ
Arçelik Akıllı Kumanda Arçelik Akıllı Kumanda
Arçelik Akıllı Kumanda Arçelik Akıllı Kumanda, Arçelik Smart TV serisine ait televizyonları telefon üzerinden kontrol etmeyi sağlayan bir mobil uygulama. ÜCRETSİZ
6. Sınıf Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Fen ve Teknoloji
6. Sınıf Fen ve Teknoloji 6.sınıf programına göre hazırlanmıştır.Konu anlatımı, testler ve alıştırmalar bölümlerinden oluşmaktadır. DENEME SÜRÜMÜ
Arapça-Türkçe Sözlük Arapça-Türkçe Sözlük
Arapça-Türkçe Sözlük Arapça-Türkçe Sözlük, tüm Arapça - Türkçe çevirilerinizi kolayca yapmanızı sağlayan ücretsiz ve kullanışlı bir sözlük uygulaması. ÜCRETSİZ
7. Sınıf Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Fen ve Teknoloji
7. Sınıf Fen ve Teknoloji 7.sınıf programına göre hazırlanmıştır.Konu anlatımı,Testler ve Alıştırmalar bölümlerinden oluşmaktadır. DENEME SÜRÜMÜ
Arapça Osmanlıca Klavye Arapça Osmanlıca Klavye
Arapça Osmanlıca Klavye Arapça Osmanlıca Klavye sayesinde Arapça, Farsça ve Osmanlıca harfleri dijital ortamda kolaylıkla yazabilirsiniz. ÜCRETSİZ
C-Media CMI8738 PCI Ses Kartı Sürücü C-Media CMI8738 PCI Ses Kartı Sürücü
C-Media CMI8738 PCI Ses Kartı Sürücü C-Media CMI8378 PCI Ses Kartı Sürücüsü ile ses kartınızı en verimli ve aktif şekilde kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Öğretmen Akıllı Matematik Aracı Öğretmen Akıllı Matematik Aracı
Öğretmen Akıllı Matematik Aracı İlköğretim 1. 2. 3. sınıf öğretmenlerinin projeksiyon cihazı yada akıllı tahta ile matematik dersinde kullanılabilecekleri benzersiz bir sunum aracı. Artık saatlerce sunu aramak zorunda kalmayacaksınız. İhtiyaç duyduğunuz herşey elinizi DENEME SÜRÜMÜ
Windows 8.1 Yükleme Medyası Oluşturma Aracı Windows 8.1 Yükleme Medyası Oluşturma Aracı
Windows 8.1 Yükleme Medyası Oluşturma Aracı Bu araç sayesinde Windows 8.1 işletim sistemini tekrar yükleyebileceğiniz bir yükleme medyası diski oluşturabilirsiniz. ÜCRETSİZ

YORUMLAR