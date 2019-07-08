Toyota’nın Yeni Elektrikli Otomobili Kendi Kendini Şarj Edecek

Elektrikli otomobiller her geçen gün yaygınlaşıyor. Ancak bu otomobiller ile ilgili en büyük sorunlardan biri, araçların sık sık şarj olmaya ihtiyaç duyması. Neyse ki otomotiv devi Toyota, bu sorunu tamamen ortadan kaldırabilecek yeni bir konsept ile geliyor.

Toyota Prius PHV olarak adlandırılması beklenen yeni elektrikli otomobil konseptinde, aracın motor kaputu, tavanı ve hatta bagaj kısmı bile güneş panelleriyle kaplanmış durumda.

Kendi Kendini Şarj Edecek

Bu paneller sayesinde güneş enerjisini elektriğe dönüştürerek aküsünü şarj edebilen Toyota Prius PHV, kendi kendini şarj edebilen bir otomobil olarak dikkat çekecek.

Bu konsepte göre, teoride kendi kendini şarj edebilecek olan otomobil, bu yönüyle artık herhangi bir şarj istasyonuna da uğramak zorunda kalmayacak.

Çevre Dostu Olacak

Elektrik şebekesinden şarj olmayacağı için maliyetleri de azaltan yeni otomobil konsepti, aynı zamanda çevre dostu yapısıyla ekonomik faydasının yanı sıra çevreye de büyük katkı sağlayacak.

Henüz satışa sunulup sunulmayacağı belli olmayan Toyota Prius PHV’nin ilk resmi sürüşünün önümüzdeki Ağustos ayı içerisinde yapılması planlanıyor.